El 90% de los novatos pierde por no asumir que la tendencia es su amiga

Guía de consejos para inversores que se inician en bolsa: errores y aciertos para entrar en mercado

José Luis García, analista de Enbolsa.net, durante su conferencia



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







"Si no sabes quién eres, el mercado de valores es un sitio muy caro para descubrirlo", escribió George Goodman, uno de los periodistas financieros pioneros en Wall Street que se hizo conocido por su capacidad de traducir el lenguaje económico para que fuera comprensible para el público bajo el pseudónimo de Adam Smith.

Expertos en formación en mercados financieros y trading reconocen, de hecho, que, aproximadamente, nueve de cada diez nuevos inversores pierde dinero en sus inicios por no identificar claves tan básicas como saber que la tendencia es siempre su amiga y, de ahí, la importancia de seguir unas normas claras a la hora de afrontar la inversión en bolsa. El pasado 14 de marzo elEconomista celebró en Barcelona el primer Foro de Oportunidades para inversores activos, en el que participaron traders profesionales y expertos del sector en una jornada en la que analizaron la importancia del aspecto psicológico a la hora de entrar en el mercado, así como los errores más habituales que cometen los traders, el contexto actual de mercado y desgranaron algunas oportunidades actuales entre valores nacionales e internacionales.

Falsos mitos

"La creencia generalizada de que podemos ganar dinero rápido en el mercado no existe. El 90% de los traders pierde dinero", aseguró Sergio Ávila, estratega de mercados de IG, aludiendo a la idea errónea que, según los ponentes, se ha popularizado y que equipara a las bolsas con una especie de casino en el que se obtendrían ingentes ganancias con un desembolso mínimo de capital. "Invertimos sólo pensando en ganar y en bolsa debemos saber que también podemos perder", recalcó Isidro Fornells, director del Centro de Formación de Traders y presidente de ATEFIB, que subrayó la importancia de "saber seguir los movimientos que realiza el mercado", en lugar de ir contratendencia, a todas luces, mucho más arriesgado.

"Si realmente queremos ganar dinero es en la tendencia donde se puede lograr. De lo contrario (apostar en corto -o a que los títulos caerán-), nos llevaría a incurrir en un apalancamiento que es peligrosísimo", reconoció Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader, al menos, para inversores minoristas.

Bajo el paragüas conceptual de que ganar en el mercado implica algo más que suerte, los expertos que acudieron al Foro de Barcelona insistieron en innumerables ocasiones en la importancia que tiene la psicología a la hora de invertir. En resumidas cuentas, tener sangre fría para comprar en correcciones de mercado y saber vender en momentos de euforia. "En el mundo del trading, salvo excepciones puntuales, el inversor largoplacista no existe. Suele ser un inversor de corto plazo que se ha quedado pillado porque su psicología no le permite cerrar una posición con pérdidas", aseguró durante su conferencia Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets en España, que recalcó que, en muchas ocasiones, al invertir en bolsa se olvida lo que debería ser una premisa fundamental: preservar el capital.

Ante la idea de que cualquier activo que ha caído volverá a subir más tarde o más temprano, David Galán, CEO de Bolsa General de Asesores, recordó que "de media, lo que tarda en subir el mercado seis años suele perderlo en año y medio". De ahí la importancia de colocar stops -herramienta financiera que se ejecuta automáticamente cuando un activo cae por debajo de ese nivel- "para gestionar el riesgo", apuntó el experto. Aunque, para Cotera, es importante también "no ceñirlo demasiado" al precio de compra para poder tener cierto margen de maniobra -en caso de que, por ejemplo, una acción caiga de manera vertical en el intradía por minutos para luego rebotar y recuperar el nivel anterior-.

Claves para invertir

"Lo primero de lo que se debe hacer es valorar la ratio rentabilidad/riesgo de la inversión que queremos acometer", apuntó Cadiñanos, "que siempre, aunque sea una obviedad, tiene que ser mayor el beneficio al que aspiramos que la pérdida".

Otros expertos destacan, además, la importancia de observar el mercado en el que se va a iniciar la inversión -bien sea renta variable española o internacional, mercado de divisas (Forex) o el de materias primas- para saber cómo funciona en aspectos tan primarios como las horas en las que se opera, la velocidad de los movimientos (por ejemplo, todo aquel que entre en divisas debe ser consciente de que es el mercado más líquido del mundo); además del análisis técnico en cuestión para poder identificar si un activo se encuentra o no en tendencia alcista, aunque José Luis García, analista de Enbolsa.net, señaló también otra posibilidad: "Esa misma tendencia al alza puede indicar que está llegando a su fin en función de una serie de métricas, como la sobrecompra o en el caso de que el volumen de negociación de la subida empiece a agotarse".

En este sentido, Isidro Fornells aconseja a inversores novatos "esperar entre 15 y 30 minutos a cada apertura de sesión para empezar a operar en la bolsa europea porque es el tiempo que el mercado tarda en expulsar las órdenes que tenía almacenadas de la noche anterior para luego tomar el rumbo definitivo del día".

Otro de los puntos básicos a tener en cuenta, según Yuri Rabasa, trader independiente y cofundador de ForexDuet.com, es tratar de descorrelacionarse del mercado. "En el trading buscamos un alpha (rentabilidad de un activo comparada con su benchmark o índice de referencia) muy superior que lo que exigiríamos a los fondos de inversión, aunque con un menor riesgo sistémico", afirmó Rabasa. "Reduces la posibilidad de los denominados cisnes negros en cuanto a grandes crisis financieras, que, en el caso del trading, se limitarían a intervenciones como la que realizó el Banco Central de Suiza sobre su moneda (en junio de 2015) o el flash-crash de la libra esterlina (protagonizado por George Soros en 1992)".

A ello se suma la idea que sostuvo David Galán de que "la renta variable en un periodo largo de tiempo es siempre el activo más rentable", por encima de la renta fija y de otras inversiones alternativas, a pesar de que "cada 20 ó 30 años se produce una crisis financiera que arroja pérdidas de hasta el 50 % en los mercados". Pero, ¿qué hay de la situación actual de caída de las bolsas mundiales? En opinión del experto, la corrección "del 10% que protagonizó el S&P 500 en febrero provocó la mayor salida de fondos de la historia del índice debido, principalmente, a la burbuja que existe en la gestión pasiva (fondos cotizados o ETFs)", situación que, por cierto, también extiende a la filosofía de inversión value (aquellos gestores de fondos que buscar potencial en firmas claramente infravaloradas por el mercado).

'Parón' de las bolsas

"Las incertidumbres políticas son la excusa para justificar que las bolsas europeas se han quedado un poco retrasadas y eso que los riesgos son muy inferiores (al año pasado), lo que les permitirá acompasarse con la evolución del resto de índices mundiales", apunta Victoria Torre, responsable de Análisis y Producto de Self Bank. En su opinión, las principales plazas europeas presentan el mayor potencial alcista de cara a este año respecto a sus comparables, cotizando, además, con cierto descuento. A cierre de la sesión europea de ayer, todos los índices europeos estaban en negativo en el año, con la única excepción del footsie Mib italiano -que avanza un 3,57%-, frente a las ganancias que registran en Wall Street tanto el Nasdaq Composite -un 6% al alza en 2018- y el S&P 500 -con una subida del 1,20%-, y la caída del 0,5% del Dow Jones de industriales.

Los expertos que acudieron a la cita con elEconomista recalcaron en múltiples ocasiones la necesidad de que el inversor nacional vaya a encontrar valor allende de nuestras fronteras, a pesar de que la realidad es la opuesta, con "un 75% de ellos invirtiendo tan sólo en firmas que cotizan en España y, fundamentalmente, en el Ibex 35". Para ese perfil de inversor, José Luis García identificó, desde un punto de vista técnico, hasta nueve grandes compañías españolas con fortaleza alcista "y que superan el comportamiento de su sector en Europa". Se trata de Abertis, Acerinox, Bankinter, Cellnex, Inmobiliaria Colonial, Meliá Hotels, Amadeus, ArcelorMittal y Bankia.

Desde Self Bank coinciden en algunos valores, como Bankinter, dentro de sus títulos preferidos para esta primera mitad del año gracias a que "la entidad es una de las más predecibles del sector nacional, con crecimiento de todas las líneas de negocio, tanto en comisiones como en rentabilidad, aunque no tenga el mayor potencial alcista". Y no lo tiene, entre otros motivos, porque es el único banco que mantiene importantes ganancias en el año dentro del Ibex 35 -es la segunda firma más alcista, sólo por detrás de Siemens Gamesa, al subir un 9,94%-. Victoria Torre destacó también, de entre los bancos, a BBVA que, en su opinión, "será de los mayores beneficiados cuando se produzca una subida de tipos en la eurozona". El mercado estima que el Banco Central Europeo (BCE) eleve el precio del dinero a partir de la segunda mitad de 2019. Torre destacó, además, el potencial de Técnicas Reunidas donde "están entrando fondos valor que buscan rentabilidad a largo plazo" y Repsol "con su deuda a la baja y los mejores resultados en seis años".

Fuera de nuestro país, Galán se mostró favorable a firmas del sector del automóvil como las francesas Renault o Plastic Omnium -comparable de Cie-, o las americanas Nike y, por supuesto, Apple.

Vídeos de las conferencias del Foro de Oportunidades para inversores activos:

Detectando oportunidades de inversión para 2018. Qué errores evitar.

David Galán. Trader y CEO de Bolsa General Asesores

Cómo hacer un plan de trading para mejorar el rendimiento de nuestra cuenta.

Sergio Ávila, Estratega de Mercados de IG

La simplicidad como método de trading.

Ángel Cotera. Especialista en Mercados de BBVA Trader

Localice y opere de forma fiable las zonas extremas del precio.

José Luis García. Redactor y Analista de Enbolsa.net. Colaborador de GKFX

Trading o Inversión. Rentabilicemos el tiempo.

Yuri Rabassa. Trader independiente y co-fundador de ForexDuet.com

Psicología aplicada al trading. Cómo elegir un activo para invertir.

Juan Enrique Cadiñanos. Director de Admiral Markets España

Estrategias de inversión en el entorno actual.

Victoria Torre, Responsable de Análisis y Producto de Self Bank. Carlos García-Rincón, Responsable de Productos cotizados de Societé Generale

Cómo Invertir cuando el mercado sube o baja.

Isidro Fornells, Director del Centro de Formación de Traders y Presidente de ATEFIB

PUBLICIDAD