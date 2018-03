CaixaBank acerca la gestión discrecional de carteras al pequeño inversor con 'Smart Money'

El coste del servicio es de 0,6% independientemente del patrimonio gestionado

El banco lanza Smart Money, un servicio de asesoramiento digital que se dirige a todos los inversores ya ofrece una cartera gestionada para inversiones mínimas desde 1.000 euros.

En los últimos meses son varias las entidades financieras españolas que están apostando por el negocio digital con el lanzamiento de sus propios modelos de asesoramiento robotizado con el objetivo de llegar al pequeño inversor con una eficiencia de costes. Así, en los últimos meses han surgido proyectos como My Investor de Andbank, Popcoin de Bankinter, la plataforma de fondos de BBVA o los servicios de asesoramiento para todos los públicos que han lanzado Santander o Bankia. A todas ellas se ha unido ahora Caixabank con Smart Money, un servicio de asesoramiento digital en fondos que ha integrado en su banca online.

De hecho, según explica Victor Allende, responsable de banca privada de CaixaBank, que vayan a integrar este nuevo servicio en la marca del banco es una de las diferencias que guarda Smart Money con el resto de iniciativas que ha llevado a cabo la competencia en los últimos meses, aunque no es la única a su juicio: "Entre las diferencias está también que se trata de un modelo híbrido y no solo digital, que cuenta con un sistema de alta online muy sencillo y que no lleva a cabo una gestión algorítmica", apunta Allende.

En concreto, este Smart Money de CaixaBank es un servicio de gestión discrecional de carteras accesible para el gran público ya que la inversión mínima requerida es de 1.000 euros y el coste, independientemente del patrimonio, será del 0,6% (1% como máximo de gastos totales) a los que eso sí el inversor deberá sumar el IVA del 21% ya que se trata de una gestión discrecional que, al igual que sucede con el asesoramiento independiente, está sujeta a este impuesto.

A través de ese importe el inversor accederá a una cartera en función de su perfil de riesgo, que previamente queda fijado en función de un test de idoneidad, de 10 fondos de CaixaBank (su gama Smart Money) que cubren los principales mercados y de los que ocho son puras carcasas que abrigan una inversión en ETF o futuros. Aunque la gran parte de esa cartera estará compuesta de productos de gestión pasiva, el seguimiento de la misma en cuanto a la asignación de activos será más activa. "Se trata de un modelo en el que se lleva trabajando más de un año que busca complementar al gestor ya que lo que hay detrás no es solo una máquina", apunta Allende. De hecho, dicha cartera se rebalanceará al menos una vez por semestre en caso de que el mercado esté tranquilo y las que sean necesarias a discreción del gestor en mercados más volátiles. Además, el inversor no solo podrá saber cómo va su cartera en cada momento sino que también recibirá notificaciones no periódicas cuando en el mercado sucedan acontecimientos que pueden afectar a la composición de la misma.

Los planes de futuro

Aunque en un primer momento, este servicio incluirá carteras de fondos, no descartan ampliarlo a otros productos financieros e incluso incluir estrategias para la fase de desacumulación una vez se alcanza la jubilación a medida que vean cómo se acoge esta iniciativa entre sus clientes tanto actuales como nuevos. Tampoco descarta seguir trabajando en nuevos servicios que ofrecer a sus clientes en el marco de Mifid II como es el de ofrecer productos de terceros a los pequeños inversores, más teniendo en cuenta que según explican en el segmento de banca privada más del 30% de todos los fondos que se contratan son ya de terceros.

En cuanto a objetivos, CaixaBank no se marca uno concreto de captación para este producto aunque sí lo hace para todo su servicio de gestión discrecional de carteras. "Ahora tenemos 16.000 millones de euros en gestión discrecional y queremos y sabemos que cerraremos el año por encima de los 20.000 millones de euros", afirma Allende. De cumplirse sus previsiones, el crecimiento sería del 25%.

PUBLICIDAD