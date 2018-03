Banca barata por beneficio para no 'enredarse' a la espera de Draghi



El reloj de la subida de tipos vuelve a retrasarse y los analistas prefieren aquellas entidades financieras que se han quedado atrás y tienen multiplicadores de ganancias más atractivos.

Una vez más, el reloj de la subida de tipos en la eurozona se ha vuelto a retrasar y a algunos bancos no les salen las cuentas. A la espera de alza del precio del dinero que daría aire al industria -pero que queda en un horizonte aún lejano y que no se trasladará inmediatamente a los resultados del sector-, los analistas fijan su mirada en las entidades que serán capaces de aumentar su cifra de negocio y por las que no se pagan múltiplos excesivamente elevados.

"Dados los distintos puntos de vista sobre el timing y la magnitud de los aumentos de los tipos de interés, hemos analizado la previsión de rentabilidad para el sector teniendo en cuenta las tendencias de cifra de negocio subyacente asumiendo que no hay subidas de tipos entre 2018 y 2019. Y el crecimiento se posiciona como prácticamente el único catalizador del aumento de rentabilidad estos años", explican desde Credit Suisse.

Además, incluso contemplando alzas del precio del dinero, los saltos que se producen en las valoraciones son vistos como un punto de entrada atractivo para algunos bancos y como un obstáculo para otros. "Consideramos que los vientos a favor de la banca teniendo en cuenta el apalancamiento a las subidas de tipos debe ganar tracción a lo largo del año, pero creemos que nuestros números ponen en precio el escenario más probable de los eventos (con el BCE subiendo tipos en la segunda mitad de 2019) y por lo tanto vemos los gaps de valoración como la mejor manera de ganar exposición a este escenario", reflexionan en UBS.

En este sentido, son, precisamente, los dos bancos que cotizan más caros por beneficios aquellos que obtienen una recomendación de venta por parte de los analistas: Bankia y Bankinter. Ambos son los únicos que cotizan a un PER (veces que se recoge el beneficio por acción) de 2019 por encima de las 10 veces y los analistas consideran que sus ganancias se pagan demasiado caras. Sin embargo, la situación de ambos es bien distinta. Bankia ha pasado de ser el segundo banco más rentable del Ibex en 2015 a que en 2019 se espere que sea el segundo que menos rendimiento obtiene de su capital. La firma ha fiado a las alzas de tipos el cumplimiento de su plan estratégico a 2020, para el que se fija unos objetivos que los analistas aún ven lejanos.

Por contra, Bankinter es, de manera indiscutible, la entidad con un ROE (rentabilidad sobre el capital) más elevado, entre el 11 y el 12 por ciento. Sin embargo, los analistas creen que esto ya ha sido premiado por el mercado, que este mismo año llegó a aupar sus títulos hasta máximos históricos mientras el resto de entidades apenas lograban escalar hasta su nivel más elevado de 2015 o 2016.

Con este escenario, el resto de entidades del país se gana una recomendación de mantener, todos ellos ofrecen dividendos de más del 4 por ciento con cargo a este año, cuentan con un PER de 2019 inferior a las 10 veces y tienen un recorrido al alza de doble dígito hasta alcanzar su precio objetivo.

BBVA

La entidad ha sido una de las más castigadas por el mercado durante los últimos meses. Una exposición elevada a Cataluña y a dos mercados convulsos como México -supone el 40 por ciento del beneficio y se teme la victoria del populista López Obrador en julio- y Turquía -el 15 por ciento de las ganancias- han dejado al banco contra las cuerdas. De este modo, sus beneficios son los que cotizan más baratos de todas las entidades del Ibex 35, con un PER de 2018 de 9,4 veces y de 2019 de 8,8 veces.

A pesar de los temores, el banco sigue creciendo en México y ha logrado mejorar su posición en España tras haber vendido por 4.000 millones el 80 por ciento de su negocio inmobiliario. "El perfil de riesgo mejora significativamente tras el acuerdo con Cerberus, el beneficio crece a doble dígito a pesar de la dificultad del entorno por tipos y divisas y las previsiones del equipo gestor para 2018 son positivas", resaltan en Bankinter.

La entidad superará los 5.000 millones de euros de beneficio en 2019, aumentando en un 58 por ciento el resultado de 2017. Los analistas le otorgan un recorrido alcista de más del 15 por ciento. "La valoración de BBVA es poco exigente. Nos gusta el momento positivo de ganancias y de calidad de los activos en España, su franquicia rentable y resistente en México, su apalancamiento a mercados emergentes y las fuertes perspectivas de crecimiento", explican desde JP Morgan.

Banco Sabadell

El segundo banco más barato del Ibex por beneficios es Sabadell, que a su vez es el que cotiza con un mayor descuento frente a su valor contable, de casi el 30 por ciento. La entidad ha tenido que navegar por el Brexit y por la crisis en Cataluña y ha presentado un plan estratégico que los expertos consideran excesivamente exigente. "Nos cuesta incorporar lo que consideramos objetivos de crecimiento ambiciosos en el contexto de las tendencias recientes, las últimas decepciones para cumplir metas y otros factores externos que podrían impactar en las perspectivas y que no están bajo el control de la dirección", reflexionan en Credit Suisse.

Sin embargo, en los múltiplos actuales, los analistas ven atractivo en Sabadell. "Aunque compartimos el sentimiento de que la entidad ha perdido una oportunidad, pensamos que la visión del mercado sobre Sabadell es demasiado pesimista. Las previsiones implican que el consenso pueda aumentar las perspectivas a medio plazo y que no pueda bajarlas de cara a 2018 y 2019, lo que hace que la acción cotice barata", señalan en UBS. En concreto, el consenso de expertos recogido por FactSet estima un potencial cercano al 11 por ciento para el banco.

Banco Santander

La compra del Banco Popular por un euro supuso un punto de inflexión en la visión de los analistas sobre la entidad cántabra. Cuenta con la mejor recomendación del sector y, aunque se ha deteriorado ligeramente hasta volver a ser un mantener, llegó a tocar el consejo de compra hace unas semanas, un hito que ningún banco del Ibex había logrado desde el año 2011.

El consenso cree que el Santander está en disposición de convertirse en el mayor banco de la eurozona por beneficios este mismo año, cumpliendo los objetivos de su plan estratégico, que acaba en 2018, y volver a récord de beneficios el ejercicio que viene -por encima de los 9.000 millones-. "El Banco Santander continúa cumpliendo. Tiene un crecimiento de doble dígito sostenible que todavía está infravalorado por el mercado y la dirección no ha cambiado el guidance de 2018 que nosotros consideramos cauteloso", inciden desde Barclays.

El multiplicador de beneficios de la entidad del año que viene se sitúa en las 9,4 veces y los analistas valoran tanto el buen momento de sus ganancias como la capacidad de reestructuración de otras geografías. "Somos conscientes de que puede haber cierta percepción de que no hay catalizadores nuevos y claros, ya que el mercado conoce la fortaleza de Brasil y la posibilidad de mejorar en España y EEUU no parece inminente, pero todavía creemos que los múltiplos actuales no reflejan el potencial superior de crecimiento y la limitada vulnerabilidad de las ganancias", explican desde UBS.

CaixaBank

El cuarto banco del Ibex que cotiza por debajo de un PER 10 en 2019 es CaixaBank. Cuenta con la segunda mejor recomendación entre los bancos del Ibex 35, tiene un recorrido cercano al 13 por ciento hasta su precio objetivo y ofrece la rentabilidad por dividendo más atractiva del sector, con un rendimiento estimado del 4,7 por ciento.

Igual que en el caso de Santander, este año concluye su plan estratégico y, con los resultados de 2017 en la mano, todo indica que va camino de cumplir los objetivos que actualizó a la baja al cierre del año 2016. "CaixaBank cumplió, o se quedó al borde de hacerlo, todos los objetivos de 2017. Fue particularmente sorprendente el que lograse aumentar los ingresos netos de intereses al 5 por ciento, ya que es dónde muchos otros bancos españoles no cumplieron por los vientos en contra macro como el bajo euribor y un crecimiento de los préstamos deprimido", resaltan desde RBC Capital Markets.

La entidad se ha fijado como meta para este año alcanzar una rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) de entre el 9 y el 11 por ciento y una ratio de eficiencia -cuánto más baja mejor- del 55 por ciento. Los analistas estiman que el ROTE se sitúe en la parte alta de la horquilla -en el 10,6 por ciento- y que la ratio de eficiencia se quede en el 54,9 por ciento. "CaixaBank está centrada en lograr dividendos sin depender de un aumento de los tipos de interés, una postura que, en nuestra opinión, tiene sentido", aseguran desde Jefferies, donde creen que "puede alcanzar un rendimiento sobre el capital tangible del 12,5 por ciento antes de 2020, dejando la valoración actual como poco exigente".

