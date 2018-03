Los planes de pensiones que sí merece la pena tener



No hay experto que no defienda la necesidad de complementar la pensión pública con ahorro privado en un contexto en el que se prevé que el sistema público evolucione a cuantías más bajas en aras de mantener su sostenibilidad, pero ¿cuáles son los productos más rentables?

Esta ha sido la gran semana de las pensiones y no solo porque el pasado miércoles compareciera el presidente del Gobierno Mariano Rajoy para abordar este tema sino también porque hoy se celebran muchas manifestaciones en varios lugares de España en defensa de las pensiones públicas. Unas pensiones que nadie pone en entredicho que seguirán existiendo a largo plazo aunque la duda está en si seguirán siendo de la misma cuantía. No en vano, las previsiones que realiza la Comisión Europea al respecto sitúan la tasa de sustitución (porcentaje del último salario que se cobra como pensionista) en niveles del 51 por ciento en el año 2030, frente al 80 por ciento actual.

Son muchos los expertos que ante este panorama recomiendan empezar a buscar una fuente alternativa a la pensión pública de cara a la jubilación y ahí el plan de pensiones privado está llamado a convertirse en la gran alternativa para ese ahorro finalista. El problema es que cuesta encontrar productos que realmente merezcan la pena no solo desde el punto de vista fiscal si no, sobre todo, financiero ya que no todos consiguen el mínimo que se ha de exigir a un producto de este tipo: que cubra el incremento del coste de vida. Y esto es algo que no ha hecho en los últimos 10 años el 30 por ciento de los que se comercializan desde entonces.

¿Cuáles lo han logrado con creces? Según los datos de Morningstar, en el mercado hay tres productos que han conseguido no solo superar el 1,25 por ciento de incremento anual que ha experimentado el IPC sino dar a sus inversores rentabilidades anualizadas superiores al 10 por ciento, aunque para ello el inversor ha de estar dispuesto a asumir el riesgo que siempre implica invertir en bolsa. Se trata de Caser Premier 2021, un plan que invierte en mercados emergentes, Naranja S&P500, de bolsa americana, y BBVA Telecomunicaciones.

