Rihanna hunde a Snap en bolsa al criticar uno de sus anuncios

Foto: Reuters.



500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones







La cantante Rihanna ha criticado en su cuenta de Instagram un anuncio de la aplicación Snapchat y animó a los usuarios a que dejaran de usarla, lo que ha hecho caer las acciones de Snap hasta un 5% en la bolsa de Nueva York.

"Ahora, Snapchat, sé que ya sabes que no es mi aplicación favorita", escribió el jueves en una nota de Instagram, "¡pero estoy tratando de descubrir cuál fue el problema con este desastre! Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no eres tan tonto".

La crítica, que se ha difundido a través de otras redes sociales, ha tenido consecuencias similares a la que tuvo la de Kylie Jenner, del clan de las Kardashian, cuando afirmó que le desagradaba el rediseño de la aplicación.

Snap se disculpó por la publicidad, que daba la bienvenida a los usuarios con la imagen de la cantante junto al texto "abofetea a Rihanna", o la foto de su expareja junto al texto "pega un puñetazo a Chris Brown", en una alusión al incidente de violencia doméstica de 2009, que concluyó con una condena al rapero. Rihanna agregó que Snap defraudó a las víctimas de violencia doméstica: "Es una pena".

PUBLICIDAD