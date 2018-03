Inditex rebota tras tocar mínimos de tres años

Con todo, por fundamental cuenta con un potencial superior al 35%

Inditex ha presentado hoy sus resultados correspondientes al ejercicio 2017 en los que, pese a mostrar cierta ralentización del crecimiento, ha ganado un 6,7% más que el año pasado y ha cumplido las expectativas en el segmento online.

No obstante, las ventas no han tardado en llegar al parqué donde sus títulos se han llegado a dejar más de 5 puntos porcentuales, cayendo a mínimos de los últimos tres años.

Sin embargo, tras caer hasta la zona de los 23 euros, sus acciones han rebotado con fuerza hasta, incluso, situarse en la zona de ganancias, con un repunte de más del 2% desde el cierre del lunes.

Un rebote vulnerable

"Y todavía tiene margen de caída", argumenta Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader. "Sus títulos podrían ir a buscar un suelo en la zona de los 21,9/20,30 euros que, eso sí, sería una zona de compra inmejorable", añade.

Almarza ya advertía que el rebote de los últimos días "era vulnerable" y, "lo mínimo exigible para que podamos confiar en haber visto un soporte firme es que consiga superar los 25,55/25,70 euros". No obstante, "mientras no logre batir la resistencia situada en los 27,50 euros, no se alejarían los riesgos bajistas en el valor", concluye.

Un 35% de potencial al alza

Por fundamental, sin embargo, Inditex es la firma que cuenta con un mayor potencial alcista dentro del Top 10 por fundamentales, la cartera que recoge las 10 mejores recomendaciones del mercado nacional. En concreto, su cotización puede repuntar más de un 35% de cara a los próximos 12 meses, según el cosenso de analistas que recoge Bloomberg.

Si bien es cierto que sus títulos ya se han dejado cerca de un 19% en lo que va de año y que los analistas han recortado su valoración en cerca de un 25% desde el primero de enero.

PUBLICIDAD