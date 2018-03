El Ibex 35 intenta matener los 9.700 puntos pese al temor de un enfrentamiento entre EEUU y China

No se puede confiar:



La compañía había mantenido una conferencia con varios analistas en la que les había deslizado que las cuentas de 2017 no iban a ser tan lustrosas como pensaba. Que el efecto de los tipos de cambio y la tardía llegada del invierno iban a estrechar sus ventas, sus cuentas y sus márgenes.



Pero eso sólo lo sabían los 'invitados' a esa reunión. Nadie más. La compañía guardaba silencio. No confirmaba ni desmentía. No decía nada. Tampoco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), órgano en el que se difunde por obligación toda la información sensible -o que pueda serlo- para la cotización.



Así lo establece la ley, la Ley del Mercado de Valores refundida en 2015 con el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. "Se considerará información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y por tanto pueda influir de forma sensible en su cotización en un mercado secundario", se dice en su artículo 228.1. "Los emisores de valores están obligados a hacer pública y difundir, en los términos que reglamentariamente se establezcan, inmediatamente al mercado toda información relevante", desarrolla inmediatamente el artículo 228.2.



Información relevante. La que sirve de materia prima para los hechos relevantes, que son los documentos con marchamo oficial con los que las compañías cotizadas comunican a la CNMV, y por tanto a todo el mercado, precisamente eso: información relevante.



Una cosa son las reuniones con los analistas en las que se debaten cuestiones o criterios de valoración. Otra muy distinta son las conferencias privadas en las que se facilita información sensible. La línea es delgada. Mucho. Pero existe



Como la que hubo ese viernes... sin que la compañía emitiera ningún tipo de hecho relevante. Y sin que fuera suspendida de cotización por la CNMV hasta que aclarara las cosas. Distintas fuentes del mercado confirman la existencia de esa conferencia y el carácter sensible de la información -un ajuste de las estimaciones, dicen; un 'profit warning' camuflado-, que se trató en ella. Y exponen que, por su relevancia, debería haber sido comunicada al mercado para que todos los accionistas, y no sólo los 'privilegiados' que conocieron de primera mano las nuevas previsiones de Inditex, la hubieran tenido a su disposición para decidir con toda la información disponible qué querían hacer con sus títulos. Pero no la tuvieron, y lo que se encontraron fue que en cuestión de minutos Inditex coleccionaba descensos del 5%, del 6%, del 7%. Sin ser invitados a la fiesta de la información, sí lo fueron a la de las caídas.