Los dividendos de las grandes telecos reinan sobre banca, petróleo y eléctricas

Estás en lo cierto!!!! Pero para eso están los stops, aunque tengas una cartera a largo plazo no te tienes que olvidar ponerle stops de ventas a tus activos. Aprovecha las fluctuaciones del mercado para aumentar tu cartera. Algunas veces sale bien y otras salen mal. Claro ejemplo: Técnicas reunidas me reventó el stop que fui ajustando por varias noticias, vendió a 38. Fíjate ahora dónde está, así que si vuelvo a recomprar tendré más acciones que antes. Aunque de momento no me fío. A ver qué hace y qué planes tiene para el largo plazo