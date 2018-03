El bitcoin y las criptodivisas: ¿termómetro para medir qué ocurrirá con la bolsa americana?

al 2,



por eso cuando se habla una y otra y otra vez sobre comprar activos reales que generen productos que estos se vendan, suena a chino no ?



lo que pasa, que os cuesta mucho ver que la rentabilidad real promedio sana de los mas expertos en el mundo de la bolsa, no supera el 20% anualizada a 20 años.



sois unos impacientes, si a mi mañana me viene alguien y me ofrece un 11% anualizado a 30 años con una seguridad del 99% lo firmo con todo, vs alguien con una rentabilidad del 50% anualizado a 10 años con un 50% de posiilidades.



firmo el 11% a 30 años con todo. lo que pasa que os gusta el dinero rapido.