Sabadell ahonda en la recomendación de venta de Aena

"La poca agilidad en la toma de decisiones resta atractivo a la acción"

A pesar de los buenos resultados que presentó Aena a finales de febrero, ni los números ni el buen hacer de la compañía en bolsa, que repunta algo más de un 1% en el año, han logrado cambiar de parecer a los analistas del consenso de mercado que recoge FactSet, que siguen recomendando deshacerse de sus títulos al considerar que la compañía está sobrevalorada. Aena luce el cartel de venta desde el pasado mes de junio.

En lo que llevamos de marzo hasta 7 casas de análisis han revistado la recomendación que emiten sobre el gestor de aeropuertos. Entre ellas se encuentra Banco Sabadell, que participó el pasado viernes en una reunión con la dirección de Aena. La entidad bancaria reitera su consejo de 'vender' sobre la firma y la valora en 121 euros, un 30% por debajo del precio actual del mercado de 170,65 euros.

En opinión de estos expertos, Aena cuenta con una "evolución operativa interesante", pero "la poca agilidad en la toma de decisiones (que se ve condicionada por su estructura accionarial con mayoría por parte de Estado) resta atractivo a la acción".

Deuda e inversiones

Entre los factores que justifican esta valoración, Sabadell pone el foco en su deuda. "La compañía es consciente de que el desapalancamiento de los últimos años no genera valor, por lo que cabría esperar que éste no continuase al ritmo que hemos venido viendo. No obstante, ven poco probable que se fije un objetivo de apalancamiento". En cuanto a las inversiones, los citados analistas apuntan a que parece "razonable asumir que el límite de 450 millones de euros al año de capex regulatorio" sea ampliado "si tenemos en cuenta las inversiones de los próximos años".

En cuanto a la explotación de activos inmobiliarios en el entorno de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, la firma dirigida por Jaime García-Legaz está elaborando un plan específico, pero la dirección "no espera tomar partido gestionando el mismo". Estos activos están valorados en unos 450 millones de euros y se irán "desagregando" en un plazo de 40 años en Madrid y de 20 en Barcelona.

Sin olvidar lo relativo a la expansión internacional, tema sobre el que Aena asume que continuará teniendo una exposición netamente nacional. Su objetivo sería crear empresas en las que tuviese una participación minoritaria y aportase su conocimiento a nivel industrial-

"No obstante, Aena ha confirmado que tiene la opción de comprar la participación del 49% que no controla en el aeropuerto británico de Luton, debido al deseo de vender del fondo Ardian". Un mes es el plazo con el que cuenta la compañía para tomar una decisión.

PUBLICIDAD