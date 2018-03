La petrolera Aramco retrasará su salida a bolsa hasta 2019, según Financial Times

Cada vez más voces alertan de una posible demora en la salida a bolsa de Aramco. Si en septiembre era Bloomberg quien avisaba de esta posibilidad, este fin de semana Financial Times ha indicado que la petrolera estatal no materializará su OPV en el segundo semestre de este año, que era lo contemplado inicialmente.

¿A que se debería la demora? El diario alude a la dificultad de los asesores de la operación para conseguir una valoración de al menos dos billones de dólares (seis veces más que el gigante Exxon Mobil). Esta ambiciosa cifra ha sido exigida por el príncipe heredero Mohamed bin Salman.

Según lo previsto, Arabia Saudí, propietaria de la firma, pondría en el mercado al menos un 5% de la petrolera como parte del programa de reformas económicas impulsado por Bin Salman ante el descenso continuado de los precios del crudo. En un principio, Aramco debutaría en la bolsa de Riad y en alguna plaza internacional más.

Londres, Nueva York, Hong Kong... son algunas de las interesadas. Por el momento, el mercado se decanta por la bolsa de Reino Unido y de hecho el príncipe Bin Salman ha visitado la semana pasada a la primera ministra, Theresa May.

"La bolsa de Londres es una de las mejores del mundo, está bien regulada y la respetamos", aseguró recientemente un funcionario saudí. "Tiene muchas empresas, incluso de los sectores de petróleo y gas", agregó.

Sin embargo, aún no hay nada decidido. Financial Times adelanta que el príncipe saudí tiene previsto viajar en los próximos días a EEUU, donde a principios de noviembre el presidente Donald Trump ya pidió a través de su Twitter que hiciese la operación allí.

Would very much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock Exchange. Important to the United States!