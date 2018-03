El Santander eclipsa al resto de bancos

ES LARGO DE LEER



Señores el banco popular no estaba en quiebra repito no estaba en quiebra y sino miren los beneficios que le está sacando el Santander 5000 millones en créditos fiscales 2097 millones del valor nominal de las 4097 millones de acciones 800 millones de deuda subordinada más 1300 millones de cocos de fondos de estados unidos más de 10000 millones en activos inmobiliarios y muchas más cosas que pongo por no extenderme y los 7073 millones de la ampliación para supuestamente rescatar al popular fueron para el propio Santander para subir los niveles de capital del propio banco fue un gol por toda la escuadra les cuelo otra ampliación de 7000 millones a mis propios accionistas y me quedo el popular gratis piensa mal i acertar



El Santander obro muy mal pudo haber pagado 1,26 precio de la última ampliación de 2016 y se abría quitado de en medio la mitad del accionariado y el reto a tragar pues así funcionan las opas hostiles y no habría quedado como una presunta estafa la justicia es un cachondeo y es injusta cuando no medan la razón y una maravilla cuando me beneficia



juez de Nueva York. El inversor Antonio del Valle, uno de las mayores fortunas de México y consejero de Popular en momento de la resolución, está quemando todos los cartuchos legales para recuperar el dinero perdido con el banco.



Del Valle encabeza un grupo de 55 inversores que perdieron 470 millones con la intervención ordenada por la Junta Única de Resolución (JUR).



Del Valle notificó hace unas semanas por carta a Mariano Rajoy su intención de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino de España para recuperar su dinero basándose en la violación del Tratado bilateral de inversión entre México y España.



Considera que sus acciones han sido "expropiadas". Además, ha iniciado un procedimiento contra Santander ante un juez de Nueva York. Los procesos están liderados por Javier Rubistein, del despacho estadounidense Kirkland & Ellis.



La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, dirige duras acusaciones contra el Gobierno de España y contra el Frob. Por un lado acusa al Gobierno de una participación activa en la resolución.



"El Gobierno de España lideró el cuestionable y deficiente proceso que resultó en la entrega de Popular a Santander por un euro, un proceso que comenzó antes de que se decidiese que Popular estaba en graves dificultades o existía la probabilidad de que fuera a estarlo", dice la carta. "Se ignoró por completo cualquier alternativa privada que podría haber evitado la resolución", añade.



El inversor mexicano denuncia graves irregularidades durante el proceso, en el que acusa al Gobierno español de haber actuado de forma "arbitraria" en sus anuncios de que no se iban a inyectar fondos públicos y de haber negado o pasado por alto la posibilidad de adoptar medidas que lograrían estabilizar la situación de liquidez del banco".



La carta añade:"Los funcionarios del Gobierno español, presuntamente, tuvieron negociaciones secretas paralelas con el Santander a la hora de tramitar y facilitar la venta de Banco Popular, incluso antes de que la Comisión Europea o la Junta Única de Resolución tomasen ninguna decisión en relación a la resolución de Banco Popular", dice la carta.



En su opinión, todo estaba orquestado para que resultara "prácticamente imposible" que alguien que no fuese Santander pudiera presentarse a la licitación dentro de la fecha límite para hacerlo.



"España realizó una venta fugaz de Banco Popular a través de un proceso de subasta 'a modo', que dirigió con el fin de asegurar el resultado predeterminado de dejar a Santander como el único licitador", dice el escrito. "Existen claros indicios de que Santander estaba al tanto de que sería el ganador", añade.



Busca de documentos secretos de Santander



Del Valle también ha presentado una petición ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando la exhibición (Discovery, en la legislación estadounidense) de varias categorías de documentos en posesión, custodia y control de Banco Santander, que son relevantes a la resolución de Banco Popular.



La petición busca esta exhibición de pruebas bajo la ley federal estadounidense conocida como 28 U.S.C. (U.S. Code), artículo 1782, que permite a los tribunales federales de los EE.UU. ordenar la exhibición de pruebas en auxilio a procedimientos extranjeros.



Sobre el procedimiento de exhibición de pruebas, Rubinstein explica: "El proceso de exhibición de documentos es un paso importante para conseguir mayor transparencia con respecto a los hechos y las circunstancias relativas a la resolución de Popular.



En este sentido, Santander, como adquirente y único propietario de Popular, fue un participante activo y clave en el proceso de resolución. Por tanto, Santander y Popular están en posesión de documentos e información altamente relevantes para entender la base sobre la que se ordenó la resolución.