Las 'blue chips' lideran un nuevo Eco10 pegado al ciclo de crecimiento



Meliá vuelve al selectivo sustituyendo a Dia y se refuerzan el Santander, Telefónica e Inditex. Esta última logra su mayor ponderación de la historia en la cartera de consenso del índice.

Arrancando el tercer mes del ejercicio, llegó el momento de revisar la cartera del Eco10, el índice de ideas de inversión de calidad de elEconomista, que, como todos los años, en el mes de marzo cambia sus componentes para el nuevo trimestre. Esta revisión de las firmas que nutren la cartera se ha saldado con un sólo cambio, pero este ha sido significativo: Dia ha perdido peso para el mayor consenso del mercado español -50 firmas de inversión participan en la elaboración del selectivo- y se marcha de la herramienta, en detrimento de Meliá, que entra por segunda vez en su historia en el índice, del que se marchó en la revisión de diciembre del año 2016, después de sólo un trimestre en la cartera, un periodo en el que cayó algo más del 4 por ciento. La firma de distribución, por su parte, deja la cartera tras más de dos años entre sus filas, lastrada por un profit warning el pasado mes de octubre, y por la caída de sus márgenes en 2017 que se hizo oficial en la presentación de resultados del pasado mes de febrero.

Otro factor que destaca en las composición de la nueva cartera es el incremento que se ha visto en la confianza de los expertos en los clásicos del Ibex, las blue chips del selectivo español: banco Santander, Inditex y Telefónica son las tres principales posiciones, y en todas ellas el consenso de mercado ha incrementado su peso desde la revisión del pasado diciembre. De hecho, Telefónica no tenía tantos apoyos en el Eco10 desde la revisión de junio del 2016, Santander desde hace casi una década, en diciembre de 2008, mientras que Inditex jamás había tenido tantos partidarios entre los analistas.

Además del mayor peso de las blue chips, también hay que destacar el componente cíclico que muestra ahora la cartera, acorde con el buen momento que está atravesando la economía, y que, según el reloj de la inversión de Trevor Greetham, gestor de Royal London Asset Management, el ciclo de negocio está en fase de recalentamiento, un momento en el que, según esta herramienta, pide comprar firmas cíclicas: industriales, tecnológicas y materias primas, en concreto.

Al margen de los tres gigantes en cabeza que ya se han mencionado, este trimestre el Eco10 está compuesto por Acerinox, Sie-mens Gamesa, Repsol, IAG, Ferrovial, Me- liá Hotels y Técnicas Reunidas, ordenadas de mayor a menor peso para los analistas -la ponderación de cada valor es idéntica en la cartera, del 10 por ciento para cada una de las firmas que la componen-, un grupo de valores en el que el único con un componente defensivo es Telefónica.

El índice cerró el pasado mes de febrero con una ventaja de más de 38 puntos frente a su referencia, el Ibex 35, desde la creación del selectivo hace ya 12 años en junio de 2006, y desde 2008 su rentabilidad ha sido superior en todo momento a la que logra el índice español en el mismo periodo -ver gráfico-.

Meliá, el 'rey' por recomendación

El grupo hotelero llega al Eco10 con el aval de ser la firma con la mejor recomendación de compra de todo el Ibex 35, según el consenso de mercado recogido por FactSet. La compañía está atravesando un gran momento: el pasado 28 de febrero presentó sus resultados para el año 2017, y estos fueron dignos de celebrar. Anunció un beneficio de casi 129 millones de euros, el mayor en la última década, desde que en 2007 lograse alcanzar 162 millones de euros, justo antes de la crisis financiera mundial. Su beneficio bruto -ebitda- también fue el más alto desde la crisis, superando los 300 millones de euros por primera vez desde entonces, a pesar de haber tenido en su contra varios obstáculos durante el año 2017, como la revalorización que ha experimentado el euro -la mayor parte de sus ingresos son en dólares- el conflicto secesionista en Cataluña y los fuertes huracanes que se produjeron en el Caribe, una de las principales apuestas geográficas de la empresa.

Desde Banco Sabadell destacaron sobre los resultados que estuvieron "por encima de lo esperado, y la previsión que ha lanzado la empresa, si bien enturbiada en el primer trimestre de 2018 por el efecto del tipo de cambio, que ya ha pesado en la acción, creemos que plantea un escenario positivo de cara a 2019 que no está recogido en la cotización actual". Para ellos, el precio objetivo de la firma se encuentra en los 13,2 euros, más de un 8 por ciento por encima de los precios actuales.

La presentación de resultados hizo que el valor repuntase casi un 8 por ciento en una sola jornada, el día de la presentación. Ahora, parece que el buen momento que atraviesa la firma no acabará ahí: el consenso de mercado estima que en 2018 consiga 338 millones de euros de ebitda, rozando los 345 millones de 2007, el más alto que ha conseguido en toda su historia.

Desde Mirabaud explican que su idea de inversión en Meliá "se basa en que a pesar de que el ciclo del sector hotelero está ya por encima del anterior pico, hay todavía suficiente visibilidad para esperar que este ciclo se prolongue en el medio plazo". La firma añade que "las perspectivas para el negocio urbano sobre todo en España, pero también en Europa, son muy buenas, y prevemos sólidos crecimientos de ingresos por habitación disponible. Si a esto le añades que la empresa impulsará sus márgenes en 2018, que el modelo de gestión toma cuerpo y que además mejora notablemente su balance la tésis de inversión se ve reforzada".

Además, otro catalizador alcista que podría tener la empresa este año es la actualización que hará de la valoración de sus activos. Desde Gesconsult destacan cómo "a 11 euros [actualmente cotiza en el entorno de 12,2 euros] la valoración de Meliá sería la de todos sus activos hoteleros, a cierre del año 2014. Este año actualizarán su NAV, y veremos. Hay que tener en cuenta que la revalorización que han tenido las socimis de sus activos ha sido del 8 ó 9 por ciento anual desde entonces".

Además, Gesconsult destaca cómo la firma no debería verse muy afectada por el modelo de alquiler vacacional no hotelero -el impacto de la entrada en el mercado de firmas como AirBnb-. "Creemos que está más protegido, porque en el Caribe no tienes la amenaza de este negocio. Ahí hablamos de resorts que no tienen pisos cerca, y en España, en los segmentos urbanos la firma se centra en hoteles de 4 y 5 estrellas, que están menos afectados por este tipo de fenómeno".

Los gigantes sacan músculo

El regreso de Telefónica, Inditex y Santander a la parte alta de la tabla del Eco10 es la otra gran novedad que se desprende de esta revisión. Estos tres valores son los mayores representantes del Ibex, ya que sólo ellos ponderan más de un tercio de todo el peso del selectivo español: un 34 por ciento. El incremento esperado de los beneficios de estas tres firmas para el periodo 2018-2020 apoya la tesis de inversión, ya que los expertos esperan que las ganancias conjuntas de las tres crezcan casi un 20 por ciento en este periodo, frente a la media del 15 por ciento de todo el Ibex 35.

Banco Santander, líder de la cartera para los analistas, celebra haber conseguido recuperar el consejo de compra por primera vez desde 2010, aunque en las últimas sesiones se debate con el mantener. El incremento estimado de sus ganancias desde 2018 hasta 2020 es del 23 por ciento, muy por encima del que mantiene el Ibex, y desde UBS destacan cómo "los múltiplos actuales no reflejan de manera adecuada su superior potencial de retorno y crecimiento y la limitada vulnerabilidad de sus beneficios". No hay que olvidar que el fin de los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) se aproxima, y que los expertos ya apuntan al año que viene como el momento en el que la entidad aumentará los tipos de interés por primera vez desde 2011, una decisión que apoya tener exposición al sector bancario de la eurozona.

Uno de los grandes atractivos de Telefónica es lo barato que se compran ahora sus beneficios: la ratio PER -veces en las que el beneficio está recogido en el precio de la acción- que mantiene la firma actualmente, con los beneficios estimados para 2018 por parte del consenso de mercado recogido por FactSet, es de 10,9 veces, el más barato desde el pasado 2012. Según Bank of America Merril Lynch, "el descuento en la valoración frente a sus comparables no parece consistente con un crecimiento del flujo de caja de dóble dígito, un free cash flow que duplica el dividendo y un ritmo de desendeudamiento nunca visto antes".

En cuanto a Inditex, el gigante textil mantiene el segundo puesto en la cartera, eso sí, con más peso para el consenso que el que nunca había conseguido en la historia del Eco10. La firma ya cae más del 33 por ciento desde sus máximos del año pasado, con un desplome en 2018 del 17 por ciento, tras adelantar a los analistas que sus resultados del próximo 14 de marzo mostrarán un beneficio bruto menor de lo previsto, y la continuación del deterioro de sus márgenes. Las pérdidas han llevado a la firma a cotizar en múltiplos atractivos para los expertos y el consenso recogido por FactSet le otorga la recomendación de compra más clara desde junio del año pasado.

