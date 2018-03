Bankinter: "Tras el cambio de estrategia de ACS y Atlantia recomendamos vender Abertis"

Aconseja vender las posiciones que se tengan dentro del rango 18,50€/19,00€

Sería una oferta no competitiva y eso reduce el potencial alcista de Abertis

Las primeras reacciones a la posibilidad de que ACS y Atlantia pudieran repartirse los activos de Abertis no se ha hecho esperar. "El proceso de negociación de ambas compañías deriva en un nuevo escenario de oferta no competitiva y eso reduce el potencial de la acción", dicen en Bankinter. En su opinión no hace falta esperar a conocer cuál será el desenlace final de la negociación porque "consideramos reducida la probabilidad de que se presente una oferta que mejore sustancialmente el entorno de la cotización actual y el riesgo de esperar que eso suceda no compensa".

Esta firma de análisis ha recomendado desde febrero vender contra mercado parte de la posición en Abertis. "Hoy defendemos que, con el nuevo giro de los acontecimientos, el racional de nuestra recomendación de ir realizando beneficios cobra aún más sentido porque la probabilidad de una oferta competitiva mejorada es baja, y el Gobierno ya se pronunció en su momento contrario a un troceo o reparto de los activos de Abertis, de manera que sólo puede haber una única compañía que compre Abertis y eso refuerza la expectativa de que el desenlace sea una oferta conjunta mediante una sociedad instrumental de nueva creación".

En Bankinter consideran altamente probable que esa hipotética oferta que terminará presentado la sociedad conjunta consista en una combinación de efectivo y acciones, "lo cual siempre es menos atractivo que recibir el 100% del efectivo al vender ahora contra mercado". A día de hoy la acción de Abertis se intercambia a 18,64 euros en el mercado, por encima del precio objetivo que establecen los analistas, en los 18,04 euros.

"Si se confirman las negociaciones, ambas compañías aún tendrían más de un mes para negociar. La oferta de ACS aún está pendiente de aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez aprobada la oferta tendrá una duración de un mes", dicen en UBS. Las negociaciones, en su opinión, tienen sentido pero podrían ser complejas o simplemente tácticas. "Las ofertas de Atlantia y ACS sobre Abertis superan el NAV de Abertis y no vemos claras las sinergias. Creemos que ni Atlantia ni ACS están interesados en que el precio aumente", señalan.

Desde el equipo de análisis de Sabadell, en cambio, consideran que el precio ofrecido por ACS (18,36 euros/acc) sería un suelo para la acción y el riesgo muy limitado así que "mantenemos comprar a la espera de que se confirme el posible acuerdo".

Sanef, la joya de la corona a repartir

Desde este banco recuerdan que el objetivo de las conversaciones pasa por evitar una guerra de OPAs, ya que de llegar a ella se encarecerían significativamente la compra de los activos de Abertis "y en la práctica no beneficia a ninguno, máxime en un escenario de subida de tipos".

La parte más complicada pasaría por decidir quién se queda con Sanef: "Entendemos que es el activo que realmente más interesa a ambos, tiene una duración de 10 años y su extensión es recurrente. Existe elevada seguridad jurídica y los tráficos son estables, lo que lo hace atractivo tanto para Atlantia (diversificación geográfica con bajo riesgo), como para ACS (les daría un elevado potencial de recurrencia en ingresos sin riesgo adicional de tipo de cambio)", explican en Sabadell.

El escenario que desde este banco manejan como más probable sería que descuente una oferta próxima a la anunciada por ACS, "ya que no creemos que una oferta conjunta esté muy por encima de dicho nivel, ante la falta de competencia de un tercero. Así, el precio ofrecido por ACS sería un suelo para la acción. Teniendo en cuenta que la OPA de ACS debería ser aprobada por la CNMV en los próximos días, quedaría menos de 2 meses para que los accionistas puedan cobrar y un riesgo muy limitado así que mantenemos comprar a la espera de que se confirme el posible acuerdo".

