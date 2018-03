Sabadell: "El mercado espera que Dia reconozca o una caída de ventas o de sus márgenes"

"Lo que ha anunciado Neinor es un profit warning"

"El negocio de Siemens Gamesa es muy cíclico y ahora le toca que no la crean"

La volatilidad ha vuelto para quedarse. En esta teoría coincide Nicolás Fernández, director de Análisis de Banco Sabadell, que reconoce que la propuesta lanzada por la Administración de EEUU sobre la subida de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio -y que ha provocado la dimisión de Gary Cohn, consejero económico de Donald Trump- es la última "excusa" que han empleado los inversores para vender.

¿Por qué las bolsas no están siendo capaces de remontar el año?

"La última excusa que han empleado los mercados ha sido la subida arancelaria anunciada por Donald Trump, pero la debilidad de las bolsas viene sobre todo relacionada con las dudas que existen sobre la evolución de la divisa y de los tipos de interés. La velocidad a la que se ha movido la rentabilidad de los bonos a largo plazo al final es un problema para los mercados de renta variable. Y esto ha hecho que regrese la volatilidad".

¿Volverá, entonces, la volatilidad a niveles en el entorno de los 20 puntos básicos, 10 por encima de los mínimos históricos a los que cotizaba el VIX?

"Es un nivel razonable. Este año estaba claro que la volatilidad iba a volver, y lo ha hecho de golpe. Deberemos volver a acostumbrarnos a convivir con ella".

¿Teme que el impacto de las medidas proteccionistas de EEUU afecte a las bolsas más exportadoras como el Dax, y esto repercuta en más caídas en el resto de plazas europeas?

"Vamos a ver cómo se desarrolla. Por el momento, tan sólo es un comentario realizado por Donald Trump que puede producirse o no. En caso de llevar estas medidas a cabo, éstas serían negativas para todos, también para EEUU y para los países emergentes. De cualquier manera, me extrañaría mucho que terminara dándose la peor reacción posible. Como siempre, incluso cuando hablamos de política, hay que pensar con lógica".

¿Cuál podría llegar a ser el impacto sobre firmas de recursos básicos y acereras en caso de llevarse a cabo?

"De momento es muy precipitado saberlo porque no se sabe si las medidas proteccionistas harán que suba el precio del acero o todo lo contrario. No sabemos qué va a pasar. El último gran rebote en bolsa de Acerinox, por ejemplo, se produjo justo en la antesala del anuncio de las medidas proteccionistas en EEUU. El sector de recursos básicos, en general, puede salir incluso beneficiado".

Los analistas de Banco Sabadell publicaron un informe sobre Neinor Homes en el que se hablaba de un riesgo de ejecución en la entrega de viviendas de la compañía que tenía planificada hasta 2020. ¿Considera que el mercado está también dudando de la fiabilidad de su plan estratégico y, por ende, del resto de nuevas promotoras en bolsa?

"Neinor Homes va a tener un desarrollo más lento del inicialmente previsto en la entrega y promoción de viviendas. Básicamente, lo que ha anunciado la firma es un profit warning porque no va a llegar donde esperaba en 2020. Desde luego, es una mala noticia para una compañía que acaba de salir a bolsa porque genera mucha incertidumbre en el inversor. No obstante, con la caída que acumulan en bolsa, se ha quedado a unos precios a los que ofrece un descuento con respecto a su NAV. Es verdad que en lo que va de año las que mejor lo han hecho han sido las socimis, pero, como decía, a los precios a los que están cotizando Neinor y Aedas nos parece que el descuento es ya lo suficientemente importante".

¿Están en la línea de los que no dan credibilidad a las nuevas previsiones lanzadas por Dia, entre ellas, el crecimiento del ebitda en 2018?

"Si miramos al año pasado, en Dia fallaron las ventas y cayeron los márgenes y eso supuso un punto de inflexión para el mercado. Tras la presentación de sus resultados, el problema sobre su nuevo plan estratégico es que sigue yendo por el mismo camino, con unas estimaciones que parecen demasiado optimistas o en ventas like for like o en márgenes y, claramente, se sitúa por encima del consenso. Lo que espera el mercado es que, en algún momento, se reconozca un cambio de estrategia que o redundará en menores ventas o en menores márgenes. Lo que afirma la compañía es que el arranque de año ha sido mucho menos difícil en Iberia, pero me cuesta pensar que los competidores, muchos de los cuales ni siquiera cotizan (como Mercadona), vayan a relajarse".

Una situación parecida es la que atraviesa Siemens Gamesa desde hace meses en relación, básicamente, a que el mercado tampoco se está creyendo sus previsiones.

"El negocio de Siemens Gamesa es muy cíclico y ahora le toca que no la crean. Pero todo habría que ponerlo en contexto, en concreto del importante rebote en bolsa desde el anuncio de la operación con Siemens. Después del anuncio, todo lo bueno que se esperaba de ella se descontó en los primeros meses, ahora, a base de resultados, necesitamos observar cómo evoluciona".

Inditex presenta sus resultados el próximo 14 de marzo, pero protagonizó un 'viernes negro' hace unas semanas ante previsiones que apuntaban a un deterioro de sus cuentas. ¿Qué cree que anunciará?

"Lo que ha sucedido en Inditex es que un problema coyuntural con la divisa se ha agravado con un problema de los competidores online, tema en el que la compañía no es lo suficientemente transparente respecto a la información que da al mercado".

En un entorno de mercado como el actual, ¿dónde cree que residen las mejores oportunidades entre las compañías del Ibex?

"Las firmas cíclicas y las financieras son las que mejor han aguantado la caída, aunque en la última todo se ha igualado. El perfil del inversor debe de ser el mismo que hace unos meses asumiendo un entorno de subida de tipos de interés y, siendo selectivos, mantener la exposición al ciclo por contraposición a las utilities y las firmas más defensivas. Estamos esperando a mejorar la recomendación del sector de recursos básicos en caso de que se produzca un recorte algo más sustancial".

PUBLICIDAD