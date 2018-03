"Si en 2019 bajamos el apalancamiento de 2,8 veces, pagaremos dividendo"



Fluidra por fin conseguirá ser líder en el principal mercado de su sector, Estados Unidos. La fusión de la compañía catalana con la yankee Zodiac, que se formalizará previsiblemente en el segundo trimestre del año, dará lugar a un peso pesado a nivel mundial (Fluidra ya lo era en Europa). Durante los primeros años de vida como nueva empresa, Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, que paradójicamente prefiere correr a darse un baño en una piscina, tiene como principal objetivo reducir el endeudamiento, ya que la carga que trae Zodiac ha provocado, entre otras cosas, que en 2018 Fluidra no pueda pagar dividendo (será la segunda vez que se cancela el pago en sus once años de cotizada).

Uno de los aspectos que más llama la atención de esta operación es el incremento que va a protagonizar el endeudamiento del nuevo grupo, hasta las 3,6 veces ebitda desde las 1,7 veces que registró Fluidra en 2017...

Nos preocupaba mucho el nivel de endeudamiento de la fusión, ya que somos una compañía que trabajamos siempre con niveles de apalancamiento por debajo de 2,5 veces y sabíamos que esta era una operación que de manera puntual nos iba a exigir más (niveles de 3,5-3,6 veces y con sinergias 2,9 veces). Lo más importante es que el nivel de deuda en relación al tamaño de la compañía es razonable pero el primer elemento que queremos mostrar es desapalancamiento. De hecho, hay tres objetivos: por debajo de 3,3 veces este año, por debajo de 2,8 veces en el año 2019 y por debajo de 2,5 veces en el año 2020. Por tanto, en 2018 no vamos a repartir dividendo pero pensamos que al accionista se le tiene que retribuir la parte de la creación de valor, la parte de generación de caja. La idea es que una parte de todo lo que podamos desapalancar de más respecto a los objetivos que nos hemos marcado irá para dividendo. La compañía combinada en sí tiene un nivel de generación de caja alto y esto nos debería dar espacio para lograr los objetivos marcados.

A priori parece que la operación no ha sido equilibrada. Mientras que Rhône Capital se quedará con el 42 % de la nueva empresa, las familias fundadoras de Fluidra, que hasta ahora poseen el 50, pasarán a ostentar el 29% y el 'free float' se reducirá del 50 po ciento al 29 %. Sin embargo, Fluidra gana más de 30 millones de euros y Zodiac menos de 3 millones. ¿Es una ecuación razonable?

Desde el punto de vista del ebitda (beneficio bruto) parecía que la operación era un poco más favorable a Zodiac y si la miras desde el punto de vista del ebita (beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones), que es lo más cercano a lo que es generación de caja pura, pues era más favorable a Fluidra. Por eso la operación de canje nos parece equilibrada. Cuando uno analiza las generaciones de caja de las dos compañías la operación es buena. El margen ebitda de Zodiac es del 21 %, mientras el de Fluidra está en el 13%.

Con la bajada en el accionariado que protagonizarán las familias Planes, Garrigós, Serra y Corbera, ¿le ha llegado preocupación por parte de los accionistas de que el componente familiar de la gestión desaparezca?

Lo que se ve en el accionariado es que se va a mantener este tipo de cultura familiar. No nos ha llegado por parte de los inversores preocupación por esto. Han entendido que la operación tiene un sentido estratégico muy importante y la forma en que se ha hecho, manteniendo la compañía cotizada, buscando reducir ese endeudamiento, transparencia Al final el directivo se juega su patrimonio y esto da tranquilidad y el compromiso nuestro es estar y seguir.

¿Qué gana el accionista con esta fusión?

Estamos hablando de una compañía geográficamente mucho más balanceada, no dependemos de ningún mercado en concreto y esto da una tranquilidad. Estamos ofreciendo una compañía de muchísimo más tamaño, mayor visibilidad, sinergias, que también son valor, y ofrecemos la oportunidad de entrar en el mercado americano en un buen momento. Para mí el diseño es redondo y ahora tenemos que hacer una ejecución redonda.

Dice que es un buen momento para el sector en Estados Unidos pero ¿no les preocupa que el ciclo vaya más avanzado y al final les acabe perjudicando?

Es un sector que sin el viento de cola de la nueva construcción crece al 4 % si el PIB crece al orden del 2 %. Además, el ciclo de nueva construcción está muy bajo, al 50 % de la media histórica por lo que las perspectivas son buenas.

Esta apuesta por Estados Unidos, ¿les impedirá crecer en sus otros mercados?

Las dos compañías han sido capaces de crecer estos últimos tres, cuatro años, a un ritmo de doble dígito, más o menos un 10 % y seguimos ganando cuota de mercado. El sector está en un momento muy bueno, porque como decía, el mercado está creciendo aproximadamente al doble de lo que lo hace el PIB, esto quiere decir que está creciendo al 4 o al 5 % a nivel global (el 75 % del mercado lo constituye el parque de piscinas). En este sentido, las dos compañías deberían ser capaces de seguir ganando cuota. Nosotros reforzamos una serie de gama de productos en Estados Unidos en los que Zodiac no está, ya que es una compañía en este mercado cien por cien residencial. Fluidra estaba en 44 países y estos representan en cobertura del 87 % al 90 % de todo el parque de piscinas y nuestro objetivo siempre ha sido penetrar más en esos mercados. Esta dinámica no va a cambiar, lo que sí cambia con la fusión es que nos da una entrada a un mercado en el que no estábamos.

¿Por qué una compañía como Fluidra, que es líder en Europa, no ha logrado hasta ahora crecer en uno de los mercados más importantes en el sector de las piscinas?

Entrar en el mercado americano desde abajo, construyendo o con pequeñas adquisiciones era muy complicado, y lo habíamos intentando muchas veces, de hecho, abrimos la filial en Estados Unidos hace 20 años. Es un mercado muy estructurado, donde hay unos jugadores industriales muy potentes y donde la entrada significa unos recursos y unas inversiones muy altas.

Si es algo que se viene planeando desde hace años, ¿ha sido estratégico elegir este momento, teniendo en cuenta que la acción de Fluidra viene de ganar más de un 170 % en bolsa en 2017?

Esta es una operación que venimos pensando y analizando mucho tiempo. La operación concreta se ha gestado en un año y medio pero con Zodiac ya nos reunimos hace casi una década. El sentido estratégico de la operación es muy alto y esto hacía que nos sentáramos de vez en cuando a hablar para ver si había posibilidades de hacer la operación. Puede que el buen momento de la acción ayudase a que se llevase a cabo la operación pero no es que nos pusiéramos a hablar cuando la acción estaba en un punto alto.

Políticamente, España vive un momento muy complicado por Cataluña. Fluidra es una empresa de origen catalán y nunca se han manifestado al respecto ¿Cómo se posiciona la compañía en esta crisis?

Nuestro objetivo principal es impulsar la actividad empresarial, contribuyendo con ello al crecimiento de la economía. Y nuestra responsabilidad es proteger a todos nuestros accionistas, a todos nuestros clientes y a todos nuestros empleados. Además, intentamos siempre apoyar en nuestros entornos con universidades, asociaciones y viveros empresariales, a través de nuestra empresa y de nuestra fundación. Queremos sumar como empresa. En cambio, nunca hemos adoptado ni manifestado públicamente una posición política de ningún tipo. Nunca la empresa se ha manifestado ni defendido públicamente la independencia de Cataluña.

