Elegir en la bolsa española es tan fácil como aprender la tabla del uno

La filfa del comercio electrónico depende de una logistica realizada por mano de obra esclava.



Es cuestión de tiempo que los costes logísticos del e-commerce se igualen o superen a otros canales.



Los bancos no van a desaparecer porque con el uso de los smartphones con LED la gente va a ser mucho más minusválida que las generaciones hipersanas de la actualidad. Van a tener que ir a las oficinas, hechos polvo, porque no ven un pijo.



El bitcoin es un esquema de Ponzi y el blockchain es una tomadura de pelo. Los controladores del blockchain es convertira´n en trileros sin ninguna credibilidad. Hace falta el respaldo de un Estado para dar seguridad jurídica a esos triles.



Coincido en que Inditex no va a aguantar. Sencillamente porque el mercado del sexo en Occidente está más muerto que el inmobiliario. Y el mercado de la moda depende totalmente del mercado del sexo. Aún tiene inercia, pero no hay futuro.



El problema del Santander es el agujero del Popular. 36000 millones nada más y nada menos, lo dijo Ana Patricia. Eso no se digiere en una tarde ni en dos.



Telefónica está tirada de precio. De hecho está a precios de default de España, que por cierto es lo que viene cotizando el IBEX desde hace años. Pero Telefónica es una multinacional. La han tumbado para que los americanos puedan entrar a bajo precio en un valor que los protegerá de la futura hiperinflación.



Van a tirarse muchos faroles para comprar barato en Europa.



Pero el euro no cae. Nos están engañando.



Si viniera una guerra comercial, la volatilidad de la cotización sería brutal. Y sólo sube. TODO ES UNA MENTIRA PARA ENRIQUECERSE LOS AMERICANOS A COSTA DE LOS EUROPEOS.