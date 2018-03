Cie ya es la mejor posicionada para quitar el sitio a Viscofan en el Ibex 35

Cumple los criterios para entrar el 8 de marzo...

...pero los cambios suelen producirse en junio y diciembre

La plaza de Técnicas Reunidas también peligra

Logo de Cie Automotive

Hace casi dos años que no se produce un cambio en la composición del Ibex 35 sin que esté relacionado con algún acontecimiento extra-ordinario. La última incorporación fue la de Inmobiliaria Colonial, en una revisión especial para ocupar la vacante que Banco Popular dejó después de su resolución en junio de 2017.

Y la entrada previa la protagonizó Meliá Hotels, en agosto de 2016, tras la exclusión de FCC por la opa de Carlos Slim. Ahora, de cara a la revisión de la próxima semana, hay una compañía, Viscofan, cuya plaza peligra, por el mero hecho de que ya no se encuentra entre las 35 empresas más líquidas del mercado español.

La liquidez es el principal criterio que emplea el comité que cuida del Ibex para variar su composición. Y en vistas a la reunión del próximo 8 de marzo surge otra empresa, Cie Automotive, como aspirante a entrar, ya que tiene un volumen de negociación ligeramente superior al de Viscofan.

El fabricante de componentes del automóvil cumple también la condición de tener una capitalización -ajustada a un coeficiente en función de su capital que circula libre en bolsa- que representa al menos un 0,3% del valor medio del Ibex en el último semestre.

No obstante, el dinero que, de media, han movido las dos firmas en el parqué en los últimos seis meses es similar, por lo que el comité podría optar por no incluirla si depurando estos volúmenes no hay una conclusión clara -se analizan, por ejemplo, las operaciones en bloque-. Además, las reuniones de marzo y septiembre son consideradas de seguimiento y, en muchas ocasiones, se espera hasta las de junio o diciembre.

Por delante de Cie se colocan otras candidatas, según la negociación que han tenido entre septiembre y febrero, pero ninguna de ellas pasa la criba de capitalización. Se trata de Neinor Homes -que debutó en el parqué el año pasado- y OHL y Sacyr -que por contratación si-guen pidiendo volver, pero cuya capitalización ajustada a lo que cotiza libre en bolsa no es suficiente-. Incluso Másmóvil, que dio el paso del Mercado Alternativo Bursátil (Mab) al Mercado Continuo el pasado julio, ha movido más efectivo que Viscofan en los últimos seis meses, según datos de Bloomberg, aunque en este caso tendría muy difícil entrar a futuro por su valor en bolsa y el poco free float. Por detrás de Cie, el aprobado lo tendría BME, que fue excluida del índice en junio de 2015.

Además de Viscofan, la plaza de Técnicas Reunidas también corre peligro de cara a otras reuniones. Y es que la fuerte caída que sufren sus títulos -pierden más de un 30% desde los máximos del año pasado- la dejaría fuera por capitalización, al representar ya menos del 0,3%. Es una novedad que introdujo BME en 2016. El comité podrá expulsar a un valor en revisiones ordinarias si incumple este criterio en dos periodos de control.

Un buen momento

El fabricante de automoción lleva años siendo un clásico en las carteras de los gestores value nacionales. Si se confirmara su entrada en el Ibex, en esta revisión o a futuro, Cie pasaría a estar en el radar de otros grandes fondos -también internacionales-. En los últimos cinco años, la compañía ha aumentado un 442% su valor en bolsa, el mayor incremento del sector a nivel mundial, apoyado en unas cifras de negocio que vienen creciendo a doble dígito desde 2013.

Cie presentó sus cuentas el pasado martes, con un beneficio que alcanzó los 215 millones de euros, un 33% más que en 2016, lo que no hace sino confirmar que adelantará un año su objetivo de du-plicar las ganancias de 2015 -130 millones logró entonces- previsto en su Plan Estratégico 2016-2020, pero que, según la propia compañía, alcanzará en 2019. Respaldado por márgenes históricos -sobre el ebitda, fue del 16,4% a cierre del año pasado-, Cie ha logrado esquivar durante el pasado ejercicio la caída que afecta al sector de la automoción en EEUU -Nafta representa un 25% del negocio-. Las ventas de la compañía crecieron un 41,6%, frente a la caída del mercado del 4% en 2017 -algo que no lograron otros competidores como Gestamp-. Todavía sigue siendo más rentable para Cie fabricar en México, aunque en el medio plazo no se descarta un impacto negativo de los aranceles propuestos por EEUU.

Además, India y China representan ya un 13,7% de su beneficio bruto y merece especial mención el gigante asiático, donde Cie se ha propuesto crecer de manera orgánica y lo hizo a un ritmo del 21,7% el año pasado, frente al 2% del mercado.

PUBLICIDAD