OHL se desploma hasta un 17,2% en bolsa tras anunciar unas pérdidas de 12 millones en 2017

Revés a OHL en bolsa. Las acciones de la compañía se han desplomado un 17,26% tras anunciar la víspera unas pérdidas de 12 millones de euros en 2017. Los títulos de la firma han cerrado en 3,84 euros por acción, perdiendo así el soporte de los 4 euros.

En particular, OHL mejoró en 2017 los resultados de un año antes, cuando perdió 432,3 millones de euros, aunque no consiguió abandonar los números rojos. La compañía que controla la familia Villar Mir perdió 12,1 millones de euros, toda vez que su actividad de construcción e ingeniería aún no genera resultados operativos positivos, por el efecto de los proyectos problemáticos (legacy).

El grupo ha tenido que reexpresar las cuentas de 2016 para validar la comparativa interanual, al haber clasificado la actividad de Concesiones como Actividad Interrumpida por la venta de esta división al fondo australiano IFM, cuyo cierre se estima para este mes de marzo.

Para OHL, el traspaso de OHL Concesiones a IFM "permitirá al grupo simplificar y reducir significativamente su estructura de deuda, dejando una posición positiva de tesorería y una excelente situación de liquidez disponible". Tras esta operación, por la que la compañía que preside Juan Villar-Mir obtendrá 2.235 millones de euros, el grupo centrará su actividad en el negocio de construcción.

OHL afronta la nueva etapa con signos de recuperación en la actividad de construcción en términos de resultado bruto de explotación (Ebitda), que aunque todavía es negativo (-56,5 millones), el margen sobre ventas alcanza un 2,1%, frente al -1,6% de 2016. Además, esta división sumó 2.300 millones de nuevos contratos el año pasado -el 64% en Estados Unidos-.

Nuevo plan de negocio, en abril

OHL presentará el próximo mes de abril el nuevo plan de negocio con horizonte de 2020 para iniciar una nueva etapa tras el proceso de saneamiento y reestructuración que emprendió en 2016 que espera culminar en marzo con la venta de concesiones, la liquidación del grueso de su deuda y su reconversión en constructora.

Así lo indicó el director financiero del grupo, Enrique Weicket, quien manifestó su confianza en que la transacción de las concesiones sobre las que se sustenta dicha nueva etapa esté cerrada a finales de este mes de marzo.

La operación está aún pendiente de dos aspectos, la aprobación de las autoridades de Competencia de México y la 'luz verde' a la OPA que IFM lanza a los minoritarios de la filial cotizada de OHL Concesiones en ese país.

El directivo de OHL confía en que el 'visto bueno' de Competencia se consiga "la próxima semana o la siguiente" y que la OPA también se apruebe en "las próximas semanas". La compañía controlada por el grupo Villar Mir podrá entonces cerrar la venta de OHL Concesiones y cobrar los 2.235 millones de euros pactados para la operación.

