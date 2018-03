Wall Street falla al inversor solo dos de cada diez años



Los inversores se han cansado de esa complacencia que ha permitido que en los últimos años se hayan visto rentabilidades de dos dígitos generalizadas en los mercados de renta variable y también de renta fija y han aprovechado la publicación de un PIB o un IPC en EEUU por encima de lo esperado para recoger los pingües beneficios que han conseguido en los últimos años en los que Wall Street enlazaba un máximo histórico con el siguiente.

La duda ahora está en si han hecho bien huyendo del mercado americano y, atendiendo a las estadísticas, parece hay más posibilidades de que se hayan equivocado a que hayan acertado, sobre todo si se es un inversor que piensa al me-nos con un horizonte de un año. Eso es lo que parece, cuando se analiza uno de los gráficos publicados por Julius Baer en su informe de perspectivas.

En el mismo, se ha analizado el comportamiento anual que ha tenido la bolsa americana en los últimos 272 años de historia y se ve que solo en 57 ejercicios la rentabilidad de este mercado ha sido negativa, frente a los 215 años en los que se ha ganado dinero. Esto implica que de cada 10 años, en ocho se ha ganado dinero ,aunque ahora la duda está en si este 2018 se incluirá en ese 80% o en el 20% restante.

De momento, los expertos lo tienen claro y definen el retroceso visto en la primera semana de febrero como una corrección técnica y que, por tanto, puede generar oportunidades. "Mientras que todavía podremos observar algunos puntos porcentuales a la baja, en general, consideramos que los mercados deberían estabilizarse y ofrecen la oportunidad de aumentar las posiciones más claras", afirma Mona Mohajan, de Allianz Global Investors. Que se cumplan o no sus previsiones solo depende de una cosa: de que el elevado crecimiento en EEUU termine desembocando en una recesión, algo que desde Julius Baer no ven, al menos no este año. "En 2018 seguimos esperando un crecimiento sólido a nivel mundial por lo que no esperamos recesión hasta al menos finales de 2019 o principios de 2020", apunta Almudena Benedit, responsable de gestión de carteras de Julius Baer en Iberia.

"Creemos que el riesgo de un sobrecalentamiento en la economía es bajo. No estamos en un punto de inflexión en el que la Fed vaya a acelerar sus alzas de tipos", apuntan desde NN Investment Partners.

Europa gusta ahora más

Sin embargo, lo cierto es que el mercado americano empieza a ahora a dar más miedo que en el pasado y eso explica que sean muchos los gestores que, aun manteniendo su perspectiva positiva para el mercado de acciones, prefieren Europa a EEUU. "Por regiones, las acciones europeas cotizan al mayor descuento relativo en 30 años respecto de las de EEUU y esperamos que la eurozona crezca un 2,2% este año, con tipos reales negativos y recuperación del crédito", apunta Luca Paolini, estratega jefe de Pictet AM.

No son los únicos que lo piensan, ya que según la última de Bank of America Merrill Lynch ha crecido el número de gestores hasta el 19% que infraponderan a Estados Unidos en la cartera, mientras que el 41% sigue sobreponderando a Europa.

