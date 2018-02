El Ibex 35 está a punto de firmar su febrero más bajista desde el año 2010

A falta de una jornada para que concluya el mes más corto del año, el balance deja pérdidas a ambos lados del Atlántico, sobre todo en Europa, donde los principales índices pierden entre un 2,6 y un 5,4%. El selectivo de referencia en España es precisamente uno de los más bajistas de febrero con una caída del 5,33%. De hecho, sólo el Dax alemán cede más terreno desde el cierre de enero.

Este descenso, que en su mayor parte tuvo lugar durante la primera semana del periodo, es el más pronunciado en un mes de febrero desde 2010 y el peor comportamiento mensual desde junio de 2016, cuando los mercados del Viejo Continente sufrieron el último gran castigo tras el referéndum en Reino Unido.

Lo que desató la tormenta en Wall Street el pasado día 5 fue el repunte de las expectativas de inflación, que provocó que, de nuevo, cobrase fuerza la posibilidad de que la Reserva Federal acelerase el ritmo de subidas de tipos. Esto, a su vez, conjugó el cocktail perfecto para una consolidación bursátil al impulsar las rentabilidades de la deuda soberana norteamericana, acercándola al 3% -ahora se sitúa en torno al 2,85%-.

El lastre de Inditex

Si al comienzo de febrero fue Wall Street el principal catalizador de las ventas en España, al final de la semana pasada fue Inditex quien arrastró al selectivo a los números rojos. La textil gallega se desplomó en un día más de un 7% ante un anticipo a los analistas de un deterioro de los resultados -los presentará el día 14 de marzo-. Algunos bancos de inversión apuntaron hacia problemas para vender su stock y una reducción de los márgenes de beneficio. Así, desde el cierre de enero, Inditex ha perdido más de un 12% de su valor, lo que, al ser uno de los valores más ponderados del índice, ha provocado la pérdida de 127 puntos para el selectivo.

No es la única de las grandes del Ibex que han sido castigadas en el mes de febrero. Iberdrola, Repsol, BBVA y ACS también sufren caídas superiores a las del indicador doméstico. Por el lado de las ganancias, a falta de conocer los movimientos de la sesión de hoy, sólo cinco firmas mantienen unos números verdes liderados por Mediaset, la cual ha recibido varias mejoras de recomendación por parte de firmas de inversión como BPI, Mirabaud o Haitong, que la han llevado a descolgarse el cartel de venta. También avanzan Siemens Gamesa, Acerinox, Gas Natural y Abertis.

El riesgo sigue vigente

La reacción de las principales bolsas tras las caídas de la primera semana fue distinta a uno y otro lado del Atlántico. Mientras en Wall Street se han alejado cerca de 10 puntos porcentuales de los mínimos del viernes 9, el riesgo de ver un nuevo susto en Europa sigue totalmente vigente. Para Joan Cabrero, director de análisis de Ecotrader, el Ibex "no alejará estos riesgos de una recaída mientras no supere la resistencia que encuentra en la zona de los 10.000-10.065 puntos". Mientras esto no suceda, el experto cree que el índice "puede retroceder de nuevo hasta los 9.600 enteros, que es un soporte teórico muy importante al ser la base del canal que acota la corrección de los últimos meses".

