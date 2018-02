'Quo Vadis?': así anuncia la gestora de Telefónica las próximas caídas del mercado

La falta de volatilidad se ha debido a que las manos fuertes cogían el dinero de los bancos centrales y se ponían a ganar dineo sin riesgo.



Ahora comienza a funcionar el mercado otra vez.



Y esta vez el que caiga muerde el polvo.



Por supuesto que va a ser divertido.



Y con música de Queen.



...Another one bites the dust... Con traje de Armani.



No me lo pierdo. Insuperable.