BBVA cuela uno de sus fondos entre los 10 más vendidos de Europa



Según un informe de Thomson Reuters Lipper, Quality Inversión Conservadora fue en el mes de enero el décimo fondo más vendido de Europa al captar 721 millones de euros.

BBVA AM sigue manteniendo el ritmo de crecimiento que ya provocó que, según explicó Luis Megías, presidente de la gestora, en una entrevista con elEconomista , "en 2017 el 21 por ciento de todo el dinero que entró en fondos se quedó en la gestora". Una fotografía que aunque será difícil de repetir este año si casa con las buenas cifras que ha conseguido la gestora en este arranque de año. De hecho, no solo ha conseguido superar en patrimonio en España a Santander AM y convertirse por tanto en la segunda gestora más grande en activos en el mercado español, sino que además ha logrado situar a uno de sus fondos entre los diez más vendidos de Europa.

Así consta en el informe mensual que ha publicado hoy Thompson Reuters Lipper. En él sitúa a Quality Inversión Conservadora como el décimo fondo que más se vendió en el mes de enero al conseguir suscripciones netas por valor de 721 millones de euros en una lista liderada por Baillie Gifford Global Alpha Growth y Mercer Investment Fund 10 M2, productos que no están disponibles para el inversor español.

El éxito de este fondo no es sin embargo nuevo y de hecho en los últimos doce meses ha conseguido suscripciones netas cercanas a los 6.000 millones de euros, según los datos de Morningstar lo que explica gran parte del crecimiento que consiguió su gestora en ese periodo. Este producto se incluye dentro de la gama de fondos perfilados Quality que establece tres tipos de perfiles: conservador, moderado y decida y de momento, es la pata conservadora la que más patrimonio acumula (más de 8.000 millones de euros). Esta cifra le convierte en el mayor fondo del mercado español a pesar de que en cuestión de rentabilidad no siempre ha dado alegrías a sus partícipes. De hecho, aunque este año aguanta el envite bajista del mes de febrero en positivo en un contexto en el que el 80% de los fondos españoles está en negativo en el año, a largo plazo es el menos rentable de su categoría (mixtos defensivos euros) ya que apenas se anota un 0,05 por ciento de rentabilidad, según los datos de Morningstar, frente al 5 por ciento anual que obtiene el fondo más rentable de su categoría: Abaco Renta Fija Mixta Global.

Fuertes entradas de dinero en bolsa

Otra de las conclusiones del informe de Lipper es que la corrección que se vivió en el mercado de renta variable en la primera semana de febrero atrapó a un gran número de inversores en fondos ya que los inversores suscribieron solo en el primer mes de año 30.200 millones de euros en fondos de bolsa, frente a un total de 88.600 que entraron en la industria, lo que implica que uno de cada tres euros que entraron en la industria eligieron un producto de renta variable.

Por gestoras, fue Amundi la que se llevó la mayor parte del pastel ya que captó 9.000 millones de euros, 300 más que BlackRock y el doble que la tercera gestora de la lista, UBS.

