Inditex, en el PER de la bolsa española, vale 20 euros

Tengo un compañero, especialmente bueno en lo suyo, que no deja de decirme lo preocupado que está con Inditex. Las últimas veces que me lo he cruzado le he recalcado que por primera vez en la historia los zaristas en bolsa tendrán que reconocer pérdidas, sobre todo quienes compraron en el segundo trimestre de 2017.

Y más aún tras el desplome del viernes, cuando el mercado se metió otro jardazo al imbuir que viene otro recorte de márgenes. En la propia Arteixo, con responsables de la compañía antes del verano, les comentaba lo difícil que justificaba defender sus precios en relación a otras compañías del mercado español, y me apoyaba en un ratio ajustado que cocino de forma casera, el PER CONDe (Crecimiento orgánico neto más dividendos estimados), que en aquel momento resultaba demoledor en comparación con Santander. El resultado desde entonces entre ambos títulos tiene poco que decir.

La preocupación con Inditex se agrava todavía más con el corte de digestión, con Inditex perdiendo los 25 euros, más de 11 euros sobre los máximos históricos. Desde las once de la mañana del viernes todo era preguntar a quien sigue Inditex porque la analiza, porque la tiene o porque la quiere tener, hasta dónde podría caer. La reflexión a la que he llegado es que, en modo apocalipsis por el impacto de Amazon en la distribución mundial, podría llegar a caer hasta que su multiplicador de beneficio sea similar al de la bolsa española. Queda topetazo si pensamos que en PER 2020 Inditex estará por debajo de las veinte veces, y la bolsa española a esa fecha se paga a menos de 15 veces beneficio. Inditex podría caer entonces por debajo de los 20 euros.

El deterioro de la textil, que ha pasado de ser una recomendación de compra a un mantener, se explica en una reducción de los márgenes, que todavía no ha encontrado un punto de inflexión. Inditex lograba márgenes ebit del 20 por ciento en 2012 y ahora van a caer por debajo del 17 por ciento, y no se sabe dónde está el giro de vuelta. ¿Cómo se frena la caída? El mercado viene desde hace meses reclamando varias cosas a Inditex. Entre ellas, que se pronuncie sobre si la caída de márgenes ha tocado suelo, y la segunda, que diga oficialmente cuál es el porcentaje que supone la venta online. A ambas el propio presidente responde que es un tema que "no obsesiona". Respecto a la primera, ahora sí que no hay seguridad de que el ebit del 17 sea un suelo. Sobre la cifra de ventas online, el propio Pablo Isla reconoce que llegará. Inditex defiende a sangre y fuego su modelo de venta integrada física y virtual, pero en el mundo del gran hermano del consumo que Jeff Bezos, Larry Page y Serguéi Brin nos han construido ofrecer el dato de cuánto vendes debería ser el salvoconducto para el futuro. La cifra es crítica, pero no despreciemos que las plazas de venta más grandes de Inditex en el mundo son París, Londres, Nueva York, Madrid y Tokio.

