Los analistas reducen un 10% la valoración de Inditex tras su particular 'viernes negro'

HOMBRE. NO DEFIENDAS A UN ESTADO FEMINAZI QUE TE DESPRECIA Y MALTRATA. QUE LO DEFIENDAN LAS MUJERES QUE SON LAS QUE PILLAN CACHO



Quizás el mejor ejemplo para explicar lo que va a ocurrir con la moda femenina, comienza en el Carnaval de Canarias.



Allí la reina de las fiestas se viste con un traje QUE PESA 250 KILOS. Pero va semidesnuda. Tiene el mismo plumaje que un pavo real. De hecho, es simplemente la copia en la mujer, de un pavo real macho en época de reproducción. Por supuesto, esa cosificación suprema, no es denunciada por las feminazis. A cambio, le permiten a los transexuales, reírse de los cristianos, y se mantiene la paz entre el lobby feminazi y el lobby LGTBI.



Hasta esta época extraña, que nos toca vivir, las mujeres habían comulgado con las ruedas de molino del feminismo, porque les daba ventajas y derechos.



Pero ahora el monstruo de Frankenstein, se está volviendo contra su creador.



Este año, las mujeres están tirando la casa por la ventana para atraer a los hombres. De hecho, lo último, son las transparencias para enseñar los pechos. Es lo que toca este año y no es casual en el curso de la Historia. Es un dato muy relevante.



Por extraño que parezca, sólo atraerán a los babosos y un aumento en el consumo de antidepresivos.



Salvo que fueran narcisistas suicidas, la reacción de un economista racional, y las mujeres son mucho más racionales que los hombres para la pasta (de hecho yo les dejaría todos los departamentos financieros a ellas y le iría mucho mejor a las empresas), es reducir la compra de ropa para exhibirse, porque nadie las mira ya, salvo los tíos salidos (hasta las actrices porno se están suicidando, porque después del dinero fácil, ven que ni ser lo más en la cama les va a proporcionar una pareja confiable en un mundo que se cae a pedazos).



Con este panorama, no tiene sentido comprar una prenda de Zara cada mes, para lucirla el sábado por la noche con el grupito de amigas, las de siempre, una mezcla de solteronas y divorciadas (en diferente proporción, según las sucesivas generaciones).



Por lógica, las mujeres de clase baja, ya se han hecho a la idea, de que van a tener que buscarse los garbanzos, en un mercado duro y despiadado, donde el sexo ya no funciona como recurso valioso.



Así que vuelven a la única estrategia que conocen, aprender a coser. Es un mecanismo de defensa psicológica, y económica. Es lo que les dicen sus abuelas. La única solución que conocen.



Como la clase media está desapareciendo, por la confiscación fiscal a la que estamos sometidos, también muchas de esas mujeres se unirán al ejército de costureras.



Es lo que hace el feminazismo. Como el totalitarismo, del que ha mamado la ideología, va a conducir a la mayoría de las mujeres a la miseria absoluta, mientras eleva a un grupito selecto, las mujeres del “apparatchik” a la cima.



Esta polarización social no permite la existencia de empresas, que proporcionan moda a precios económicos, a un segmento de la población femenina, que está desapareciendo a marchas forzadas.



Puede aducirse que INDITEX es una empresa global. Precisamente por eso, el descenso en su cotización será lento. Porque el veneno feminazi no está afectando a todo el planeta por igual. Pero lo acabará haciendo.



En Asia, el modelo familiar es diferente al occidental, muy diferente, pero Asia está empezando a encontrar su orgullo nacional, después de soportar el imperialismo europeo. Así que es inevitable que la moda asiática, nacida en Asia y producida allí, reemplace a la moda occidental. Simplemente porque se compra lo que es “cool”. Y Occidente, ya sólo vende “el humo de las marcas”. Las marcas sólo valen mientras sean “cool”. Cuando dejen de serlo, su valor descenderá de golpe a cero.



De ahí la bajada a plomo del viernes. Una marca puede valer cero de un momento para otro.