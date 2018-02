David Lafferty: "Un bono de EEUU en el 3,2% es peligroso para la bolsa"

La última corrección no ha variado su visión positiva sobre la renta variable, pero David Lafferty, estratega jefe de mercados de Natixis IM, tiene claro que para ganar con este mercado en el que todo está caro hay que asumir ciertos episodios de volatilidad.

¿Cómo ha visto la última corrección del mercado?

Nuestra visión en cuanto a oportunidades y riesgos no ha cambiado demasiado. No estamos enamorados de las acciones globales porque están caras, pero los fundamentales siguen mostrando que la economía lo seguirá haciendo bien por lo que desde el punto de vista fundamental no vemos nada que pueda asustar a los inversores o afectar a su expectativa de rentabilidad a medio plazo. No hay que pensar que esto es el final del mercado de acciones, pero sí de la era en lo que todo subía sin volatilidad.

¿Qué tiene que pasar para que sí cambie esa visión positiva?

Ahora hay que fijarse en cualquier dato que muestre unas cifras demasiado buenas, ya que es ahí cuando el mercado empezará a descontar un menor crecimiento, y en las tendencias inflacionistas. Hoy es más importante fijarse en la inflación que en el empleo, al menos en EEUU. El mercado había descontado dos o tres subidas de 25 puntos básicos de la Fed, pero ya se está empezando a hablar de cuatro.

¿Puede darse la situación de que el BCE adelante su subida de tipos si la Fed se muestra más agresiva?

Si la Fed es más agresiva de lo que espera el mercado, eso debería impulsar al dólar lo que daría más flexibilidad al BCE ya que le quitaría la presión de un alza del euro y le permitiría concentrase en su objetivo de inflación. De todos modos, al analizar la política monetaria del BCE para 2019 en lo que hay que fijarse es en quién sustituirá a Mario Draghi al frente del BCE en marzo de 2019. Al fin y al cabo cuando un inversor americano como yo oía de los problemas de Europa siempre indentificamos a Angela Merkel como quien sostiene a la eurozona desde el punto de vista político y a Mario Draghi desde el financiero.

Como inversor extranjero, ¿ve ahora más valor en Europa que en EEUU?

Seguimos viendo todo un poco caro, pero si analizamos el valor relativo uno de los sitios en los que vemos más valor es en Europa ya que está algo más barato que EEUU, por ejemplo, en algunos sectores como el financiero o también en el industrial. Pero ni amamos Europa ni odiamos a EEUU.

¿En qué nivel de rentabilidad del 'T-Note' puede ser un problema para el mercado de acciones?

Un bono a niveles del 3,2/3,5% puede ser negativo para la renta variable, pero no es tan importante la cifra como lo rápido que llegue o no el bono a ese nivel, ya que eso es lo que asustó al mercado con la última corrección.

¿Ve riesgo de recesión este año?

Es verdad que, históricamente, lo normal era ver un gran crecimiento de entre el 4 y el 5% tras una gran recesión, pero en esta recuperación el crecimiento económico ha sido muy moderado, con crecimientos de entre el 1 y el 2%, por lo que debería mantenerse en el tiempo. No creo que 2018 sea el año de desaceleración económica global. No puede decir lo mismo con respecto a 2019.

¿Por qué teme a 2019?

Ya en la segunda mitad de este año podremos ver más volatilidad por varias razones. Lo primero, porque empecemos a ver más agresividad en la política monetaria de la Fed y con el BCE empezando ya a retirar sus estímulos. Lo segundo, es por la inflación. Y lo tercero es el Brexit, ya que a medida que nos acerquemos a marzo de 2019 se empezarán a descontar sus efectos.

