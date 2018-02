Inditex se desploma un 7,06% al cierre: el mercado anticipa menores márgenes y problemas con el stock

al 5,



Eso solo funciona en momentos de alta volatilidad, y en empresas con resultados dudosos.



pero a largo plazo en empresas solidas y bien gestionadas eso no funciona, yo no digo que eso sea el caso de inditex, yo ya dije que estaba muy cara, con amazon atacando de frente, yo hace un año compre a 30 vendi a 34, esperando a comprar de nuevo a 30, pero leyendo un poco sobre la disruccion de amanzon y lo caro que esta inditex, me abstuve y fue buena opcion.







Pero os digo, yo toy muy trankilo con mis 3 valores que tengo, mas un 33% de liquidez, 1 europeo, 1 español donde el 90% procede de fuera caracter defensivo, y uno español regulado donde el 30% es de españa el resto procede de fuera.



los dos primeros con caja neta, el ultimo con deuda mitad fija, mitad variable.



33% en liquidez, a la espera de comprar oportunidades.



siempre pensando a largo plazo.



un consejo ultimo, de pamares de su libro. "nadie esta obligado a comprar acciones, si tienes dudas, lo mejor es no hacer nada"