Bankia generará 2.000 millones más de capital hasta 2020 con su nuevo plan

La entidad anunciará más dividendo en su plan estratégico

Desde el año 2015 Bankia ha estado huérfana de un plan estratégico. En los últimos meses la entidad ha vivido cambios importantes, con la fusión de BMN, con un ERE en marcha y con el FROB colocando un 7% del capital del banco. La entidad compra el 50% de las aseguradoras de Caja Granada y Cajamurcia.

Tras cerrar 2017 con un beneficio de 505 millones (por los ajustes debidos a la integración de BMN), toda la atención del mercado está puesta en la presentación del plan estratégico el martes 27 de febrero, en el que los analistas esperan un importante cambio en la política de retribución de Bankia en ausencia de otras oportunidades de inversión. | Bankia coloca a la cúpula de BMN dentro de su equipo directivo.

"Creemos que el próximo plan de negocio podría (y debería) centrarse en la capacidad de Bankia para ofrecer un perfil de repartición de capital distinto y sostenible", explican desde UBS. Desde el banco helvético calculan que tendrá un exceso de capital de casi 2.000 millones en el periodo que podría distribuir a los inversores.

Los analistas esperan que incremente su dividendo a ritmos del 20% los próximos dos años. Esto llevaría sus pagos a la zona de los 16 céntimos por título, un rendimiento cercano al 4%. Sin embargo, estas estimaciones no contemplan ni un aumento del payout (porcentaje del beneficio destinado al dividendo) ni un posible buyback (recompra de acciones), dos opciones para las que la entidad tiene suficiente pulmón. "Existen dos escenarios factibles: emplear todo el beneficio en retribuir o incluso recomprar hasta el 15% de las acciones", resaltan en el banco suizo.

Desde Bank of America Merril Lynch calculan que podría hacer buyback por el 14% de sus acciones -lo que supondría unos 1.700 millones-, si bien el programa no empezaría hasta 2019. En todo caso, reconocen que aunque "sobre el papel hay margen para mejorar la retribución", hay una serie de "restricciones" que lo dificultan. Así, creen que el riesgo regulatorio no ha desaparecido del todo y que podría haber dificultades políticas para llevarlo a cabo. Nuria Álvarez, analista de Renta 4, recuerda que ya se ha descontado que "una vez que la regulación no de más dolores de cabeza, parte del exceso de capital se usará para retribuir".

Si aumentase el payout -desde el 50% actual-, la retribución también se transformaría. En el periodo 2018-2020 se espera que acumule unas ganancias de algo más de 3.000 millones de euros. Repartir todo ese dividendo supondría una rentabilidad del 25% a lo largo del periodo a los precios actuales.

Esta posibilidad parece harto complicada, ya que ningún gran banco de la eurozona tiene un payout tan elevado. Sin embargo, si su política de dividendo se alinease con la de Intesa Sanpaolo, el rey del dividendo en la región, su retribución también sería enormemente atractiva. El banco transalpino repartirá en el periodo cerca del 80% de sus beneficios. Trasladando este porcentaje a Bankia, el rendimiento de los dividendos entre 2018 y 2020 se dispararía al 19%. Bajo este supuesto, el rendimiento de los pagos de 2018 se iría al 5,6%, el de 2019 al 6,5% y el de 2020 al 7,3%.

Costes, beneficio y ROE

Más allá del dividendo, otro de los ejes principales del plan será la integración de BMN. Bankia se ha fijado como objetivo lograr sinergias de 155 millones de euros mediante el ahorro de costes. "El objetivo no parece agresivo teniendo en cuenta otras fusiones. Simplemente volviendo al nivel de ratio de costes de Bankia en solitario se ahorrarían más de 160 millones", señalan en Jefferies.

Los analistas estiman que en 2019 situará su beneficio por encima de los 1.000 millones -rozando su récord de ganancias de 1.040 millones de 2015- y que en 2020 se acercará a los 1.140 millones. Con todo, el principal problema de Bankia es la falta de rentabilidad. Después de lograr un ROE del 8,2% en 2015 y ser la segunda entidad más rentable del Ibex, ahora los expertos no esperan alcance el 7% hasta 2019, pasando a situarse en la cola.

