¿Ha llegado el Momento Minsky? Tras el optimismo y la complacencia llega la hora de la verdad para los mercados

Antes de nada un apunte. La chorrada del trading de alta frecuencia.



El trading de alta frecuencia no es nada más que el análisis técnico efectuado por un ordenador que intenta meter sus órdenes en los libros de los brokers antes de lo que lo pueden hacer los humanos. Es otra chorrada como el big data. Ventas de humo al por mayor.



Los algoritmos del trading de alta frecuencia los programa un ser humano y ese es el punto débil. Si este tipo de trading tiene un efecto rebaño tan intenso es debido a que todos los robots han sido programados igual y reaccionan al mismo tiempo como un rebaño.



Dicho lo cual, es evidente que la teoría subyacente al llamado Momento Minsky es incompleta. Eso implica que no es predictivo, por ejemplo.



Ahora mismo, a ojo de buen cubero, los bancos centrales van a hacer lo que cualquier economista racional haría.



Aumentar la banda de fluctuación del objetivo de inflación. Si la media aritmética es el 2%, ya se permitió una desviación típica del 2% menos, y ahora se va a permitir una desviación típica hacia el aumento. No se puede controlar una turbulencia si se rompe la simetría. Sencillamente cualquier físico diría que se produce una onda de choque, o lo que en economía se conoce como un shock.



Para las empresas un aumento de inflación moderado es una buena noticia porque reduce su deuda de la misma forma que le ocurre a la deuda del Estado.



Los paganos son los funcionarios y los pensionistas. Pero los funcionarios ganan más que los trabajadores del sector productivo de la economía y su productividad es, cuando menos, cuestionable, y ya les toca.



Respecto a los pensionistas, a pesar de sus protestas cara a la galería, los informes dicen que son los únicos que no han perdido poder adquisitivo.



En verdad, no es por lo que dice Minsky que se producen las grandes crisis, también llamadas Momentos Minsky. Los postulados de su teoría son consecuencias de causas más fundamentales, que no son tenidas en cuenta, y eso limita su poder de anticipar acontecimientos.



Es predecible que Wall Street entre en un mercado lateral, y que el dinero entre en las bolsas más infravaloradas, como el IBEX35.



De hecho, es un síntoma de agotamiento del ciclo. Pero son los únicos sitios dónde se puede comprar barato con vistas a la Segunda Fase de la Gran Crisis Sistémica. En román paladino, son las últimas gangas, para protegerse de la inflación.



Que no es otra cosa que el agotamiento de un superciclo de 250 años, el que comienza con la Revolución Industrial, en el siglo XVIII.



Las primeras gotas comenzarán a caer hacia octubre de 2019. No antes. Y la tormenta se desatará un año después, en 2020. No antes. Hasta entonces los bancos centrales harán su trabajo.