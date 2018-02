El poder de las Kardashian: Kylie Jenner hunde un 8,5% las acciones de Snap con un solo tuit

A la pequeña del clan de las Kardashian, Kylie Jenner, no le gusta el último rediseño de Snapchat y así lo ha manifestado en Twitter. Las acciones de su matriz Snap, que cotiza en bolsa, han comenzado a caer con fuerza tras iniciarse un intenso debate en el que se rechazan las mejoras de la aplicación.

Las acciones Snap han caído hasta un 8,5%, aunque al cierre la pérdida se moderó hasta el 6,06%. Esta reacción la ha provocado un tuit de Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian, al afirmar que no va a volver a abrir Snapchat nunca más.

En pocas palabras ha sintetizado los sesudos informes procedentes de Wall Street que estos días analizan el último rediseño de la plataforma. Los expertos coinciden en que los cambios de la aplicación están generando rechazo entre sus usuarios y creando menos interacciones.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.