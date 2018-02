¿Qué traerá la Cuarta Revolución Industrial? Claves para invertir en la próxima década

Si ni siquiera sois capaces de predecir que va pasar mañana con los resultados empresariales, como para predecir dentro de 32 años.. venga ....



es como los disruptores.... por ejemplo, el car sharing acabara con los coches .... mi pregunta es sencilla, ustedes creen que la gente de clase media va a comprar coches con los demas ? los coches premium podran sobrevivir mas que los no premium.



sobre la sanidad, esta claro, envejecemos mas y necesitamos mas...



agua, comida y demas...



como la gasolina de aqui a 10 años, no va a desaparecer... si bien no es sitio de inversion directa, pero tampoco de anikilacion en 2 dias (soy pro-renovable)



Mirar os voy a dar un consejo sencillo, esta en internet, minuto 53 de la conferencia de warren buffet subtitulos en español.



"si la respuesta de que si un negocio puede seguir vendiendo mas y mas a lo largo de los años, es si, no hay que hacer mas preguntas"