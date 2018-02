El gasto de energía del Bitcoin sigue desbocado: su consumo ya iguala al de Portugal

Estos datos tienen muy poco sentido, según vuestra web en diciembre un transacciom costaba 200Kwh y ahora mas de 700Kwh, pero es que en diciembre se movia bastantes más transacciones, de hecho se puede ver en el precio actual por transacción.



Además la dificultad por transacción no es mayor con el tiempo (no poseé halving, lo cual sería ilogico). Es decir, se está realizando el mismo trabajo por parte de la red de mineros, así que el coste por realizar una no puede ser mas de 3 veces superior en 2 meses.



Además me reitero, en la gráfica se ve una escalada lineal, pero en que se basa? Porque no corresponde al numero de transacciones realizadas desde luego (si asi fuera veríamos los picos en diciembre no ahora).



No nos engañemos, es muy difícil estimar la electricidad utilizada por la red (que si es cierto que es muchisima), pero muy fácil exagerarla sin aportar datos concluyentes.