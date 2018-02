Los cinco puntos que vigilará el mercado en los resultados de Telefónica

No me da nada de pena. A mí me robaron 31.46 Euros por no devolver un router dentro del plazo de 15 días que se debía que debía hacerlo. (Mientras tanto me aseguraron por teléfono que no hacía falta por estar obsoleto y aun así no me dejaron devolverlo.) Me engañaron sí, pero perdieron 4 clientes de por vida. Ellos sabrán si les merecen la pena ir así. Por lo demás resultados o no a mí me sabe mal por los accionistas que son los que pagan siempre los platos.