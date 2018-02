800 545

De Guindos asegura que su sucesor encontrará un entorno "más tranquilo" en la UE

Bruselas, 20 feb (EFE).- El ministro español de Economía, Luis de Guindos, afirmó hoy que su sucesor en el cargo encontrará un entorno "más tranquilo" en la Unión Europea (UE) y le recomendó comprender que en las instituciones comunitarias las decisiones se toman por consenso.

"Hemos pasado momentos difíciles, a principios del año 2012. Hoy creo que son mejores. Mi sucesor o sucesora, que no sé quién es, (...), creo que va a tener un entorno bastante mejor, bastante más tranquilo", declaró el político español durante una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de los Veintiocho celebrada este martes en Bruselas.

Tras asegurar el lunes que presentaría su dimisión "en los próximos días", hoy insistió en que abandonaría el Gobierno "en un brevísimo plazo de tiempo", si bien el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, pidió ayer esperar a su nombramiento efectivo como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), previsto para la cumbre de líderes de la UE del 22 y 23 de marzo.

"En los próximos días... No va a ser, por supuesto, cuestión de un mes. Tengo que hablar con el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno tiene que hacer un ajuste en el Gobierno y yo no sé ni quién me va a sustituir (...) ni me ha pedido asesoramiento (...), pero vamos, va a ser en un brevísimo plazo de tiempo", comentó.

Preguntado por si sería adecuado acudir el próximo lunes aún como ministro a la comparecencia en el Parlamento Europeo, que emitirá una opinión no vinculante sobre su marcha al BCE, Guindos consideró que no se trata de una cuestión de "prudencia o imprudencia".

Entre los requisitos que debería tener su sucesor, admitió que debería conocer Bruselas y saber idiomas.

"Un consejo único tampoco existe. Yo le diría que entienda perfectamente cuáles son los planteamientos en Bruselas, que las decisiones normalmente siempre se toman por consenso, que vivimos un momento que no es malo y hay que aprovecharlo", indicó.

Asimismo, resaltó que el próximo titular de Economía "no se va a encontrar con una troika en prácticamente ningún país".

Entre los errores que ha cometido la economía española, mencionó la pérdida de competitividad o las burbujas inmobiliarias.

Sobre las críticas de diferentes partidos políticos por su llegada al Banco Central Europeo desde el Ejecutivo español, Guindos recordó que él era "el tecnócrata" del Gobierno porque no se había presentado en listas electorales y dijo que ahora se le considera "el político".

"Seguramente, no es ni una cosa ni la otra", afirmó, para a continuación subrayar que fueron los propios políticos quienes otorgaron su "independencia" a los bancos centrales.

Además, descartó volver a la política tras su paso por el BCE y constató que las únicas carreras políticas que "no terminan en lágrimas" son aquellas cuyo final es voluntario.

"Dejo de ser ministro y paso a estar ocho años en el Banco Central Europeo y ya prácticamente empiezo a estar al borde de la edad de jubilación", reconoció.

PUBLICIDAD