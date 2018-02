El partícipe de fondos del Santander invierte como el de BBVA y CaixaBank juntos

Los inversores en fondos españoles marcaron un récord en 2017

Cada vez son más los españoles que, en un contexto de tipos de interés al 0%, han optado por buscar alternativas más allá de los depósitos que les permitan al menos preservar capital. Una de las más recurrentes y que, por qué no decirlo, más han impulsado los bancos, ha sido la de sustituir el depósito por un fondo de inversión. De esta manera, el inversor ganaba la posibilidad de conseguir un producto más rentable a priori que el depósito y el banco mejorar sus márgenes de negocio al engordar una rama del mismo que está fuera de balance.

El resultado ha sido que en los dos años que en marzo se cumplen de tipos al 0% el patrimonio de los fondos ha crecido un 21%, hasta alcanzar el récord histórico de los 262.800 millones de euros, y sus partícipes se han elevado en tres millones hasta superar los 10 millones que hay en la actualidad. Todo mientras los depósitos a plazo sufrían fuertes reembolsos que incluso les han relegado al tercer puesto en el ránking de ahorro financiero, tras las cuentas corrientes y los fondos de inversión.

Estas cifras confirman lo que algunos expertos llaman la "democratización de los fondos de inversión" que han dejado de ser productos pocas veces comprendidos por los pequeños inversores a ser incluidos en muchas carteras retail. De hecho, al mismo tiempo que ha crecido el patrimonio y los partícipes ha caído el patrimonio medio que un partícipe invierte en fondos hasta niveles de 25.000 euros por partícipe. Sin embargo, ésta es la media ya que, según las estadísticas que cada trimestre publica la CNMV, son muchas las gestoras que pueden presumir de tener un patrimonio medio por partícipe muy superior a la misma.

Analizando este dato en las diez mayores gestoras españolas se ve una gran diferencia entre el dinero que de media tienen los inversores en fondos de Santander AM con respecto al resto de sus competidoras. En concreto, cada partícipe de los fondos de la gestora cántabra tenía de media al cierre del pasado ejercicio 46.566 euros invertidos en fondos. Una cifra que es un 56% superior a los 31.112 euros que tiene el partícipe de BBVA y que casi triplica los 15.791 euros con los que cuenta de media uno de CaixaBank. El dato es, de hecho, similar a lo que sumaría la inversión media en estas dos entidades.

En este abismo influye no solo la diferencia que hay en cuanto a patrimonio entre CaixaBank, líder del mercado con 46.000 millones d euros en activos bajo gestión, y Santander, tercera en el ránking con 38.885 millones de euros, sino sobre todo la amplia diferencia que hay en número entre sus partícipes ya que la primera cuenta con más de 2 millones y la segunda con 800.000 partícipes. Surge así la duda de qué es más rentable: tener menos partícipes con más patrimonio medio o tener muchos con menores patrimonios. Y, como en todo, hay ventajas y desventajas en ambos casos.

¿Es mejor más o menos?

Mar Barerro, analista financiera de Profim, enumera las ventajas de tener menos inversores con más patrimonio medio. "Más que al patrimonio a las gestoras lo que les suele interesar más es la tipología del cliente y lo que prefieren son clientes institucionales porque son más fieles y porque dan estabilidad a la cartera. Si los inversores que tiene una gestora son muy variables les obligan a incurrir en costes burocráticos y eso para una gestora, sobre todo pequeña, es un problema".

De hecho, esto es precisamente lo que explica que sean muchas las gestoras boutique españolas, entre ellas Cobas AM, AzValor o Bestinver, que optan por no ofrecer sus productos en las grandes plataformas de fondos para inversores minoristas y que se limitan a vender su producto solo en sus oficinas. "Queremos clientes que entiendan bien nuestra filosofía y que no se asusten cuando en el mercado vienen mal dadas", apuntaban recientemente en una de esas gestoras nicho. Por tanto, no es de extrañar que en el ránking de gestoras con más patrimonio medio por partícipe figuren boutiques como EDM, Cartesio, Magallanes o Bestinver, que cuentan con partícipes con activos medios en fondos medios que superan los 100.000 euros.

Sin embargo, tener más partícipes con patrimonios inferiores también puede encerrar alguna que otra ventaja. "Yo creo que debe ser mejor tener muchos partícipes que pocos por un tema de diversificación y por evitar que la salida de un cliente con un alto patrimonio te afecte demasiado a tus cuentas", apunta Fernando Luque, editor en España de Morningstar. De hecho, esa diversificación en patrimonio y también en número de clientes es lo que persiguen muchos fondos. Uno de los últimos es el que se ha convertido en el producto estrella de la gestión: Santander Small Caps España, gestionado por Lola Solana, que ha anunciado que cuando llegue a los 1300 millones (ahora está en 1.000) limitará a una participación por cada orden en el fondo para dosificar las entradas y las salidas de dinero ante cualquier susto de mercado.

