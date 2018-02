El proteccionismo de Trump impulsa a Acerinox en la bolsa española

Tiene el 40% de sus activos en suelo americano

La primera sesión de la semana ha comenzado al alza en el parqué español, con las dos acereras, Acerinox y ArcelorMittal, liderando las ganancias del Ibex 35 junto a Técnicas Reunidas. La primera ha llegado a subir cerca de un 5% en los primeros minutos del lunes al calor de la propuesta de la Administración de Trump sobre los posibles aranceles al acero y el aluminio en Estados Unidos.

En concreto, fue el departamento de Comercio quien emitió un informe el pasado viernes defendiendo la necesidad de establecer impuestos a la importación de acero y aluminio por motivos de seguridad nacional. Entre sus recomendaciones estaba el fijar un arancel general sobre estos productos del 24% o, en su defecto, del 53% para algunos países como China, Brasil o Rusia, entre otros.

Esta medida, que a priori podría perjudicar a la firma española, no sólo no lo hace sino que la podría beneficiar considerablemente tanto en cuanto Acerinox tiene más del 40% de sus activos en suelo americano, por lo que la producción no tiene que cruzar frontera alguna para ser vendida en Estados Unidos. Por lo tanto, esta eventual medida proteccionista recortaría la competencia externa y las importaciones de este producto en el mercado americano, "que pesa en torno al 20% del total", apuntan desde Banco Sabadell.

Pese al fuerte repunte de hoy, Acerinox todavía cuenta con un alto margen de revalorización si atendemos al potencial de más del 16% que le concede el consenso de analistas que recoge Bloomberg, que fija su precio objetivo por encima de los 13,3 euros.

Toma cuerpo un giro alcista

"Desde que alcanzó la zona de soporte clave en los 10,6 euros, ha tomado cuerpo un giro alcista en la cotización de Acerinox", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "A corto plazo, la superación de los 11,4 euros favorece un escenario de ataque a las resistencias situadas en los 12,25/12,5 euros", añade.

De esta superación depende que "se pueda hablar de la reanudación de la tendencia alcista. Por el contrario, ceder los 10,60 euros abriría la puerta a un escenario correctivo más amplio y sería recomendable que aquellos que pudieran estar posicionados se planteen cerrar" concluye Almarza.

