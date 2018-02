La acción de Inditex refuerza su consejo de compra con la confianza de DZ Bank

La compañía presentará los resultados de su ejercicio fiscal el 14 de marzo

La acción de Inditex está recuperando a comienzos de febrero las recomendaciones de compra que había perdido en noviembre. Si a finales de enero fue BPI la que le devolvió el consejo de compra, ahora es DZ Bank la casa de análisis que le otorga la recomendación más favorable. Así, con las últimas actualizaciones, el 66% de los 36 analistas que siguen a la compañía textil recomiendan adquirir sus títulos.

La firma gallega cae más del 8% en el parqué en lo que va de año y sólo durante las dos primeras semanas de febrero, tras los descensos generalizados en las bolsas mundiales, cedió en torno a un 10%. Fue en junio del año pasado cuando los títulos de la textil empezaron a ir cuesta abajo, perdiendo desde entonces alrededor de un 27%.

Ahora, la acción cotiza en la zona de los 26,7 euros, a niveles no vistos desde hace dos años, y el consenso de mercado que recoge FactSet sigue confiando en ella y le asigna un potencial del 30%, lo que podría llevar a las acciones a alcanzar los 34,7 euros en los próximos doce meses.

El próximo 14 de marzo, la compañía presentará los resultados de su ejercicio fiscal y se espera que el beneficio neto supere los 3.700 millones de euros, un 10% más que en 2017. Las ganancias de Inditex alcanzarán por primera vez los 4.000 millones en 2019, según el consenso de analistas que sigue a la firma. En la misma línea, el beneficio bruto (ebitda) crecerá en torno a otro 10% en 2018 en comparación con el ejercicio anterior y en los próximos tres años aumentará un 32%, hasta los 7.200 millones. Además, la compañía seguirá incrementando su caja neta: de los 7.700 millones que se prevén en 2018 pasará a los más de 11.000 millones en 2020.

Los beneficios de la firma textil, propietaria de las marcas de moda española más internacionales, se compran ligeramente más baratos que los de sus comparables. El PER (veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción) de Inditex es de 22,1 veces frente a la media de 25,7 veces del sector, del que también forman parte Ross Stores, H&M, Next o Nordstrom.

"La curva de precios de Inditex se encuentra en una situación muy deteriorada y complicada después de ceder soportes que presentaba en la zona de los 29 euros y los 27,50 euros, lo que ha abierto la puerta a más caídas que podrían no encontrar freno", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "A corto plazo no alejará sus riesgos bajistas mientras no supere al menos los 27,65 euros. Sólo en el caso de alcanzar la zona de los 25,55 euros y detectar signos evidentes de agotamiento vendedor nos volveríamos a plantear comprar, pero por el momento nos abstendríamos", concluye el experto.

Si por algo destaca Inditex entre sus competidores es por su modelo ágil de distribución y reposición de stock. "Sus rivales, al fin, están reduciendo sus tiempos de suministro, mientras que los competidores que sólo operan en el terreno online presentan un desafío diferente", escribe el analista Charles Allen, de Bloomberg Intelligence. "La identificación por radiofrecuencia proporciona un plano general de las existencias, reduciendo costes y facilitando la integración de operaciones online y en tienda", añade el analista.

