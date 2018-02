La CNMV revisará los criterios de qué es o no información relevante

El chiringuito financiero 2.0 se ha cobijado en los brokers de CFDs con regulaciones de países como Malta, Chipre o Islas paraísos fiscales de la zona del caribe. Ellos lo saben y no hacen nada por evitarlo. Además sus vendedores no se privan en comunicarte que si te haces clientes de ellos te darán “información privilegiada”… Como si eso existiera o sirviera para algo en bolsa. A lo largo de mi carrera profesional en el mercado solo he tenido una vez información privilegiada que me fue muy útil, y no fue porque me dedique a la bolsa, sino porque un buen amigo mío trabaja en desarrollo de negocio de una de las grandes empresas del Ibex. Y desde luego jamás te harías rico, porque ni esa “información” puede asegurarte que suba el mercado, jamás expondría demasiado capital.



