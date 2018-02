El bono estadounidense supera el 2,9% por primera vez en 4 años

PORQUE EL PERIODICO EL ECONOMISTA NO HABLA DE ELLO A LOS INVERSORES LES PUEDE INTERESAR



El Litecoin es prácticamente la criptomoneda más liquida, de las más fiables, de las mas integradas en el cobro de servicios y sin comisiones de mineros, es totalmente perfecta, no tiene ninguna explicación que su precio no equipare al resto de las principales en cotización , la próxima subida fuerte le va a tocar a ella seguro.



Por sus características, su precio debería estar en torno a 10.000 Euros.