700 875

L'alcalde de Lloret, més inquiet amb la turismofòbia que pel boicot espanyol









500 euros GRATIS en comisiones Abre una cuenta en degiro.es y consigue 500 euros Gratis en comisiones

Lloret de Mar (Selva), 14 febr . (EFE).- L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat (PDeCAT), analitza actualment les previsions de la nova temporada estiuenca i es mostra més inquiet amb els possibles efectes de la turismofòbia sorgida inicialment a Barcelona que amb les d'un hipotètic boicot a Catalunya de la resta d'Espanya.

Dulsat puntualitza que, en aquest segon cas, les dades descarten de moment aquest possible rebuig del visitant d'altres comunitats autònomes per la situació política i afegeix que, a més, el seu municipi es nodreix en molta més mesura del turisme internacional, com el francès.

Així, França copa un 22,8 per cent del mercat i, encara que els turistes espanyols suposen el 25 per cent, entre un 75 i un 80 per cent d'ells procedeixen de Catalunya.

A més, la diversificació per nacionalitats permet compensar un possible descens d'alguna d'elles, com va passar amb Rússia fa poc temps a causa de tensions polítiques i del canvi de la moneda.

En canvi, la turismofòbia, el rebuig del resident al turista en fer-lo responsable d'efectes com la pujada del preu de l'habitatge, preocupa més a Jaume Dulsat, qui subratlla que, encara que la Costa Brava és "la segona gran marca del país, tot allò que passa a Barcelona afecta la resta de Catalunya i d'Espanya".

"Els brots de turismofòbia que han sorgit a Barcelona no són de curt recorregut, són de llarg", ha indicat Dulsat, qui precisa que, per contra, problemes de seguretat com un atemptat terrorista incideixen "a curt termini" amb una baixada de reserves que es recupera després d'una setmana.

Segons l'alcalde de Lloret de Mar, aquest rebuig al visitant el patiran "tots al llarg d'anys", i ha reclamat un canvi de mentalitat, que apunta el govern municipal de la capital catalana.

Jaume Dulsat, expert en turisme, lamenta que, després que aquest sector mantingués l'economia en els moments de crisi, "ara comenci a molestar".

Dulsat està "d'acord" en el fet que es gestioni el negoci, però "en contra de criminalitzar-lo, perquè és una font d'ingressos absoluta i un intercanvi cultural de molt valor".

L'alcalde dóna per fet que aquesta situació no es produeix al seu municipi, "perquè la gent de Lloret no es planteja com s'ha de guanyar la vida, tothom sap que depèn del turisme", i afegeix que, a Barcelona, "també és així, però no ho acaben de saber".

"El factor turístic pesa molt més que no es pensa el barceloní", subratlla Jaume Dulsat, qui critica que el govern local d'allà "sembla que repudiï el turisme i que no vegi aquesta gran font de diners, però també de cultura".

Dulsat proclama mentre que Lloret de Mar és "la capital orgullosa de la Costa Brava" amb unes xifres que la porten a superar en recaptació de taxa turística, "un índex poc interpretable", a tota la resta de destins de la província junts i a ser el tercer de Catalunya per darrere de Barcelona i, lleugerament, de Salou.

L'expectativa per a la nova temporada, amb una previsible recuperació turística de Turquia i la situació política a Catalunya, és aquest any "més baixa", encara que els operadors britànics, russos i europeus asseguren que el ritme de venda és "lleugerament superior" a l'any passat.

"Res ens fa pensar que no serà una bona campanya", puntualitza l'alcalde, qui precisa que Lloret de Mar patirà menys que d'altres destins com Salou en dependre menys del mercat de la resta d'Espanya.

La imatge del municipi és l'altre assumpte en el qual treballa Jaume Dulsat, qui anuncia que, per primera vegada en més d'una dècada, la ciutat deixarà de rebre els 4.000 joves britànics que arribaven cada any per participar en el festival Sportvest.

"Creiem que no aporta allò que volem", indica l'alcalde, qui destaca que la mesura arriba "després de dos anys de batallar" amb els organitzadors i d'obtenir compromisos de més control.

Una de les grans apostes és per un turista de perfil familiar i quatre hotels ja han advocat per comptar amb un parc aquàtic a les seves instal·lacions, "cosa que canvia absolutament el tipus d'oferta".

La posada en marxa de nous establiments o les reformes als antics ajuden a sortir d'un model en crisi, "perquè la gent jove busca ara d'altres coses", que es reorienta a l'entreteniment esportiu i al cultural.

PUBLICIDAD