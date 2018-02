La ruta de Telefónica no vale al mercado: cae un 70% más que los otros gigantes

Favor:



1) Seguro que mas de un 1000000 de familias es acionista de Telefonica (puede que me quede corto)



2) La Deuda no es para tanto,tiene menos de 3 veces etbita. Quitando dividendo y haciendo ampliación de capital liberada. En su caso ampliación de capital con suscrición preferente y a buen precio



Contra:



1)Cotización = oferta y demanda.



2)Espero que no la quieran OPAr por cuatro duros. Recuerdo a Endesa que la querían opar por cuatro duros (Gas natural) que no valia nada y la tuvieron que OPAR a precio de oro al final (italianos)