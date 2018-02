Ray Dalio, el milmillonario que anticipa una "recesión", ya tiene 1.700 millones en 'corto' en los grandes del Ibex 35

HOMBRE. NO DEFIENDAS A UN ESTADO FEMINAZI QUE TE DESPRECIA Y MALTRATA. EL PATRIOTISMO INGENUO ES EL ÚLTIMO REFUGIO DE LAS CANALLAS.



Este tío se ve que tiene mucha pasta de sobra. Si la crisis salta en 24 meses, ¿qué hace poniéndose corto ahora? ¿Va a aguantar 24 meses? Ni de coña. Ha llegado tarde a este mero ajuste e intenta rascar algo, para no irse con las manos vacías.



SE LE VAN A HACER MUY, MUY LARGOS LOS 20 MESES que faltan, hasta octubre de 2019. Sobre todo cuando suba la Bolsa Europea, porque ya no hay oportunidades de inversión en EEUU. Querría ver su cara entonces.



El IBEX va a subir porque aunque es una mierda, está barato. Malo y barato es mejor que bueno y caro.