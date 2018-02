Vuelven las curvas peligrosas: el Ibex 35 pierde los 9.700 puntos y el miedo a la inflación aumenta

4 y 7 tienen toda la razon .Meter dinero en el Ibex es hoy por hoy una locura .Observamos que cuando el Dow JOnes sube , el Ibex baja ,y cuando el Dow JOnes baja el Ibex baja tambien , asi que esto no tiene solucion .



Dije y digo que estas caidas previas del Dow fueron consecuencia de una jugosa recogida de beneficios exclusivamente .



Cualquier mosca asusta al Ibex , las caidas anteriores se basaron en cosas subjetivas como los ETN y VIX ,ahora nos hablan de los algoritmos de mercado de las materias primas ,otro dia nos hablaran de cualquier otra subjetividad y el Ibex para abajo , .



Y las buenas noticias ,como que SEAT ha aumentado un 20% mas sus ventas este año .,que la compra de viviendas va viento en popa ,,que FITCH subio nuestra solvencia ,que Goldman Sachs aumenta un 10 % el precio de la accion del Santander,; que el BCE nos subio el PIB nada mas y nada menos que en 3 decimas todas estas buenas noticias no valen para nada , .



Hoy como la inflaccion en EEUU no sea buena ,el Dow JOnes bajara y lastrara a las bolsas mundiales .Confio que si la inflacion esta por debajo del 2,1 las bolsas se den un subidon en justa corresponsabilidad.