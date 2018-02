Lola Solana (Santander): "La capacidad de generar rentabilidad a largo plazo también es hacer gestión valor"

Después de ser el mejor producto de 2017 y de la campaña televisiva del banco, el fondo ha incrementado sus activos un 28% este año. No obstante, Lola Solana se mantiene cómoda con el tamaño: "Mi universo es el 80% del mercado español", justifica, y desmitifica la filosofía de valor que tanto ha triunfado en los últimos años.

Es la reina de la industria en España y la que ostenta la cátedra de la gestión más longeva. Lola Solana empezó su carrera profesional en 1988 y un año más tarde se incorporó a Santander AM, donde gestiona Santander Small Caps desde hace 14 años. Un fondo que se ha convertido en una de las apuestas claves del banco este año, que decidió anunciarlo después de las campanadas y con la propia Solana como protagonista: "Es un hito", asegura."Como banco, tenemos la obligación de contar a la población qué puede hacer con sus ahorros y lo mejor ahora es renta variable", añade.

¿El gran tamaño del fondo no choca con su inversión en pequeñas compañías?

El fondo está muy diversificado y el mercado español, en expansión. Además, no invierto en empresas tan pequeñas. Hay mucha gente que me indigna y me dice: Lola, tienes un fondo de chicharros. Y no es verdad. Un chicharro es una empresa pequeña, volátil y con deuda, y yo invierto en valores pequeños y medianos, sin deuda y que son menos volátiles que los grandes. Mi límite son 10.000 millones de capitalización y mi universo de inversión, el 80% del mercado. Además, nunca tengo más del 5% del fondo en un valor para reducir el riesgo, facilitar la liquidez y evitar la concentración.

¿Qué mira para seleccionar los valores?

Miro que tenga una mejora operativa, un balance saneado y que la valoración sea atractiva. La ratio que más pesa en mi análisis es el free cash flow yield. También miro el EV/'ebitda', el PER en algunos sectores y la caja. No invierto en compañías que tengan más de dos veces deuda neta/ebitda.

¿Cuándo decide vender alguna posición?

Por tres motivos. Primero, al más mínimo síntoma de fraude, si veo que hay una reformulación de cuentas y no hay transparencia o si han hecho dos profit warning y el equipo directivo no es transparente. Me pilló Pescanova, pero no me pilla ninguna más. Segundo, cuando las valoraciones no se justifican o los beneficios no dan para más. Y tercero, si tengo la más mínima duda de que puede haber una burbuja en algún valor o sector.

¿En qué sectores está más positiva?

Cuando estás positiva con el ciclo y con la recuperación económica las dos formas de apostar son el sector industrial y el sector consumo: turismo, real estate... Hay muchas formas de defender España y yo lo he defendido con este fondo. Además, hay que tener en cuenta que las operaciones corporativas están volviendo, incluyendo al sector financiero, por lo que seguirá siendo un driver del mercado, junto con las salidas a bolsa.

¿En la cartera también tiene exposición al mercado portugués?

En 2017, de hecho, conseguí tener el fondo de acciones portuguesas más rentable del mercado portugués, aunque nadie se ha enterado (Santander Acções Portugal). Dediqué mucho tiempo a Portugal y me di cuenta de que su economía está tirando mucho y era la gran desconocida del mercado. He descubierto compañías que están muy bien gestionadas y las metí en el fondo español, llegando a tener el 9% de la cartera, casi el máximo que es el 10%.

Tiene valores de todas las geografías en España, ¿le ha influido la situación de Cataluña?

No, la experiencia me dice que las crisis políticas se olvidan. Hace unos años parecía que se hundía el mundo porque Grecia se salía de la zona euro y el tiempo nos ha demostrado que las caídas vistas entonces en bolsa eran oportunidades de compra. Igual que el Brexit y Trump. Mientras la economía siga tirando, no pasa nada. Si este año nos quita dos décimas de PIB, ya lo recuperaremos el que viene. No es algo que me preocupe. Lo único que puede anular las buenas perspectivas es que venga una recesión de EEUU.

¿La espera?

No vemos ese escenario, ya que el mundo está creciendo, con EEUU incluido, y los beneficios empresariales siguen mejorando, aunque es verdad que el mercado europeo está más barato que el americano.

¿Qué rentabilidad pueden esperar los inversores que hayan visto el anuncio de 'Small Caps' y hayan comprado participaciones?

Si piensa invertir a corto plazo, mejor que no invierta. Más en pequeñas compañías, porque entras para hacer todo el recorrido con ellos. No me atrevo a dar una cifra, pero la historia del fondo es muy positiva. De los 14 años que tiene, solo ha perdido dinero en dos (2008 y 2011), porque no había nada donde esconderse, y en solo dos lo ha hecho peor que su índice de referencia.

¿Se considera una gestora 'value'?

Creo que hay que comprar siempre gestión activa y esto en España pasa por apostar por las small caps, ya que eso es lo que genera valor. Pero esto hay que pagarlo, aunque la gente lo critique, y en un banco como el Santander también podemos ser independientes. Value es la capacidad de generar rentabilidades a largo plazo. Dicho esto, estoy encantada de que hayan nacido tantas gestoras independientes, la competencia genera adrenalina.

