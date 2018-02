azValor, sobre el desplome de las bolsas: "Calma y el inversor paciente será premiado"

Consejos vendo y para mí no tengo. Nunca saben ni avisan los supuestos expertos antes de una correccion , de las gordas como ésta, o la de la pasada crisis, y la cornada siempre es para los mismos. A toro y cornadas pasadas lamentaciones y recomendaciones suelen sobrar. Consejos vendo y para mí no tengo. Nunca saben ni avisan los supuestos expertos antes de una correccion , de las gordas como ésta, o la de la pasada crisis, y la cornada siempre es para los mismos. A toro y cornadas pasadas lamentaciones y recomendaciones suelen sobrar. Y alguno de esos expertos se hicieron ricos con sus sabias predicciones. Seguro que de las plusvalías esperadas de su pericia para sus inversiones, no se han beneficiado ni ellos en un numero significativo. De cobrar comisiones y bonus, hay más seguro !!