Las bolsas de Europa centran su mirada en los 11.870 puntos del Dax

Esta es la secuencia de comentarios de los analistas de Ecotrader desde que el Ibex estaba, hace unos días, en los 10.600 puntos :



* Mientras no perdamos los 10.420 puntos, no pasa nada.



* Mientras no perdamos los 10.180, no pasa nada.



* Mientras no perdamos los 10.065, no pasa nada.



* Mientras no perdamos los 9.980, no pasa nada.



* Mientras no perdamos los 9800, no pasa nada.



Y ahora que hemos perdido los 9.900 ... ¿ qué ?. ¿ Seguimos rebajando el listón de "no pasa nada ?.



Me parto el ojete !.