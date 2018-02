800 533

Los estibadores aseguran encontrarse en "un callejón sin salida" sin reglamento

Madrid, 8 feb (EFE).- Los sindicatos de los estibadores han advertido hoy de que, el retraso en la aprobación por parte del Gobierno del reglamento que desarrolla la nueva ley de la estiba, los ha metido "en un callejón sin salida" al hacer imposible la negociación del nuevo marco laboral del sector.

Desde la aprobación del real decreto-ley de reforma de la estiba portuaria, en mayo de 2017, los sindicatos y las empresas están a la espera del reglamento que lo desarrolla, para poder avanzar en la negociación colectiva y firmar el V Acuerdo marco, que regulará sus relaciones laborales en el nuevo escenario de liberalización del sector.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de la estiba, ha coincidido con la patronal del sector en reiterar su preocupación por "la incertidumbre jurídica que se vislumbra el próximo 14 de mayo, de no ampliarse el plazo establecido en el real decreto-ley para la negociación de las partes".

La Asociación de Empresas Estibadoras (Anesco) ha enviado un escrito al Ministerio de Fomento en el que recuerda que el próximo mes de mayo, un año después de aprobarse, entrará en vigor el real decreto-ley y, por lo tanto, todos los convenios colectivos deberán adaptarse a la nueva normativa.

Según la patronal, cuando entre en vigor la reforma de la estiba, tanto el convenio estatal como numerosos convenios provinciales y por puertos "entrarían en un escenario de incertidumbre".

Para la Coordinadora, esta realidad, "un tanto kafkiana, producto de la dilación interminable del Gobierno para cumplir su compromiso, solo puede salvarse si, una vez se apruebe el reglamento, se dilatan los plazos previstos en la norma durante un año, para que las partes, trabajadores y patronal, tengan tiempo efectivo para la negociación colectiva, dentro de un marco legal conocido".

El sindicato ha recordado, al igual que lo ha hecho Anesco, que, hasta hora, por falta del reglamento, "lo único que se ha podido pactar son medidas organizativas".

Tanto la patronal como la CETM han recordado que el reglamento incluye aspectos de tanta trascendencia como la regulación de los centros portuarios de empleo, las condiciones específicas para acceder a la capacitación como trabajador del servicio portuario de manipulación de mercancías, el régimen de ayudas para prejubilaciones y cuestiones relativas a la organización del trabajo.

"Estamos metidos en un callejón sin salida". "No podemos negociar porque desconocemos el marco jurídico y cuando, por fin, tengamos la norma, no vamos a poder negociar porque no tendremos tiempo", ha lamentado el coordinador general de la CETM, Antolín Goya.

"Si el Gobierno lleva nueve meses para sacar un reglamento que ya estaba perfilado, imaginen lo que necesitamos nosotros para ponernos de acuerdo con las empresas, con las que tenemos intereses bastante más complicados de conciliar", ha alertado.

A su juicio, en lo que está todo el sector de acuerdo es en la preocupación por la falta de cumplimiento del compromiso anunciado por el Gobierno de tener el reglamento aprobado por vía de urgencia.

El retraso en su aprobación ha generado "un nivel muy alto de incertidumbre en los muelles españoles, nefasto para la estabilidad de un sector vital para la economía del país", ha recalcado.

