Buy & Hold: "Compramos bonos de Cataluña en octubre, en el momento más estresante"

"En diciembre volvimos a comprar deuda catalana, a niveles del 5%"

"¿Nunca vamos a estar contentos? Es sensato tener un poco de inflación"

"Los bonos soberanos no se están moviendo tanto. No es tan dramático"

Rafael Valera, CEO de Buy & Hold



Recientemente los mercados están atravesando un periodo convulso, de caídas en la renta variable tras producirse un repunte importante en las rentabilidades que ofrece la renta fija, tanto en Estados Unidos, como en Europa. Rafael Valera, CEO de Buy & Hold, una gestora con acercamiento 'value' a los mercados, da su opinión sobre la situación, especialmente centrado en el mercado de deuda.

¿Van a continuar las ventas que estamos viendo en la renta fija? ¿En qué nivel cree que podría estabilizarse el T-Note?

Nosotros no hacemos previsiones de mercado tan globales. Analizamos empresa a empresa, valor a valor. Dicho esto, creo que los bonos soberanos no se han movido tanto como se está destacando. Alemania está ahora al 0,7% aproximadamente. No me parece nada dramático, como para que haya una reacción exagerada. El mercado está muy sostenido por el BCE. La pregunta es, ¿cómo a disminuir las compras? No sabemos exactamente qué hará después de septiembre, pero no creo que permita que el proceso sea virulento. Tampoco percibimos que vayamos a tener inflaciones muy altas. En 2016 el peligro era la deflación, y los mercados sufrieron un duro revés. Ahora, justo dos años más tarde, hay miedo a demasiada inflación. ¿Nunca vamos a estar contentos? Es sensato tener un poco de inflación. No está ocurriendo nada como para salir despavorido como si fuese un incendio.

Entonces, ¿no espera al T-Note en el 3%, como el consenso de mercado?

Yo era un ferviente creyente de que lo que estamos viendo que puede ocurrir este año iba a pasar el pasado, pero no pasó. No pretendemos acertar en eso, si no acertar con si una empresa va a conseguir mejorar su calificación, por ejemplo. El año pasado, por ejemplo, compramos OHL cuando se le bajó la calificación y el bono se fue a 70. Hoy está en 105. Jugamos a que se iba a cumplir el plan que anunció el CEO tras el recorte de calificación. También, por ejemplo, compramos bonos de Cataluña en octubre, en el momento más estresante, y ganamos un 20% en 3 meses. En diciembre volvimos a comprar, a niveles del 5%. Para nosotros no hay duda de que para Cataluña el riesgo es España. No se va a permitir el lujo de que una Comunidad Autónoma impague su deuda, por que eso afectaría a la deuda española y a la recuperación de todo el país. Sería la primera de España que dejase de pagar su deuda. Tampoco tiene tantos bonos emitidos, además, unos 2.000 millones de euros, por lo que España no se va a permitir el lujo de que quiebre.

¿Hay valor ahora en la renta fija?

Es un mercado enorme. Gubernamental, con deuda core, periférica y emergente... Deuda corporativa, tanto de grado de inversión como high yield... Sectores distintos dentro del corporativo... etc. El mundo de la renta fija es un universo suficientemente extenso como para decir que no hay valor en 2018. Yo ya escuché eso en años pasados, todos los años. Es verdad que ha habido ejercicios en los que no ha habido mucho valor, pero no todos han sido malos.

¿Y dónde ve oportunidades para el inversor?

Por ejemplo, hay bonos de high yield que pueden ser muy interesantes. En deuda corporativa hay empresas, por ejemplo petroleras, que con el crudo por encima de 50 dólares tienen los números bastante bien, y van a poder sanear sus balances. Tullow Oil es un ejemplo. Tiene un apalancamiento de unas tres veces ebitda y pensamos que el año que viene va a reducirlo hasta dos veces, aproximadamente. Esta firma tiene bonos bastante interesantes. Otra sería la joyería Signet en Estados Unidos, que también tiene bonos. También tenemos bonos de Repsol, una firma que a estos precios del petróleo va bien. En su plan estratégico el primer punto era la mejora de su calidad crediticia, y las agencias se lo compraron, no deteriorando su calificación en un principio. Hoy tiene bonos en dólares de la antigua Talisman, la firma que compró, que te pagan ahora más del 5%. Y pensamos que va a mejorar su calidad crediticia.

