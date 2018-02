800 439

Báñez pide a PSOE sumar esfuerzos para cumplir la Ley de la igualdad salarial

Madrid, 7 feb (EFE).- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido hoy al PSOE que sume esfuerzos para garantizar que se cumple la ley de igualdad salarial que manda la Constitución "todos los días en las empresas".

En el pleno del Congreso, la ministra ha criticado que el grupo socialista no sea coherente y no apoye las iniciativas que presenta el PP para avanzar en la ley de igualdad laboral, al tiempo que le ha recriminado que en 2005 el gobierno socialista rechazara una proposición popular que ya pedía evaluar el sistema de retribución por sexo, incrementar las acciones inspectoras y sancionar a las empresas que no trabajen por la igualdad salarial.

"Que el PSOE tenga coherencia. La brecha salarial no es un tema de hoy, también fue de ayer, y será de mañana", ha dicho Báñez al tiempo que ha reiterado que si el PP y el PSOE comparten diagnóstico deben sumar esfuerzos.

"Sabemos que la brecha salarial es injusta para las mujeres y para España que debe competir con el talento, tanto de hombres como de mujeres", ha recordado tras puntualizar que en países como los nórdicos los partidos se unen para avanzar en medidas conjuntas.

Por su parte la diputada del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, ha criticado que en España la brecha salarial sea del 23 % y que cuando esta diferencia de salarios se traslada a las pensiones se incrementa al 38 %.

Ha urgido a "remover los obstáculos y los escollos" normativos que impiden a la mujer tener las mismas condiciones laborales que los hombres y a desarrollar sus carreras profesionales y personales.

"Es cuestión de justicia, de equidad y de calidad de vida. La ley de Igualdad se ha visto truncada por una reforma laboral que ha dinamitado la negociación colectiva y ha permitido la desregulación horaria y las jornadas a tiempo parcial que esconden tiempos completos", ha incidido.

Cancela ha dicho que el "desmantelamiento de la Ley de Dependencia" también ha provocado la expulsión de la mujer del mercado de trabajo y ha pedido "sin dilación" adoptar medidas con un marco legal "integral" que actúe en todos los ámbitos.

En este sentido, ha dicho que hay que avanzar tanto en la conciliación, para que haya una corresponsabilidad con el hombre, en la red de servicios sociales para atender a dependientes, como en la transparencia en las empresas y la recuperación de las ayudas para planes de igualdad.

La ministra ha recordado que el empleo es la prioridad para conseguir la igualdad salarial y que en 2017 se han incorporado 276.500 nuevas mujeres al mercado de trabajo y se ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis.

