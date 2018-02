330 43

Economía/Empresas.- (Ampl.) Abertis dice que su objetivo ante las OPAs es lograr el "máximo precio posible"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Abertis asegura que su objetivo ante la 'batalla' de OPAs que ACS y la italiana Atlantia libran por hacerse con el control de la compañía es lograr "el máximo precio posible".

"Cuanto más mejor, maximizar el precio de ambas ofertas en beneficio de nuestros accionistas es el objetivo de la compañía", según indicó su nuevo primer ejecutivo, José Aljaro.

No obstante, el director general del grupo descartó pronunciarse sobre las ofertas, en virtud de su deber de neutralidad y pasividad, y dado que aún no se conoce el detalle de una de ellas, la de ACS, porque el folleto explicativo de la operación no ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El consejo de ABERTIS <:ABE.MC:>se pronunciará cuando el proyecto se apruebe", indicó al respecto Aljaro durante la presentación de los resultados del grupo de 2017.

El nuevo primer ejecutivo de la compañía de concesiones considera que el "proceso competitivo de OPAs" abierto sobre la empresa "demuestra y pone en valor" la "historia de éxito de Abertis" y el hecho de que el grupo "cumple sus compromisos", en referencia al reciente cierre de su plan estratégico 2015-2017.

"Estamos pendientes de cómo evoluciona en los próximos meses", indicó sobre el proceso de ofertas, que este martes dio un nuevo paso con la autorización de la de ACS por parte de la UE.

"De una de las ofertas ya sabemos todo, porque ya se ha aprobado el folleto y de la otra no, porque todavía no se aprobó. Dado el desconocimiento de una de ellas no podemos pronunciarnos sobre una u otra. Cuando la segunda se apruebe, el consejo de Abertis se pronunciará", indicó Aljaro.

POSIBILIDAD DE MEJORAS EN LAS OPAS.

No obstante, la referencia del directivo sobre la maximización del precio tiene lugar cuando, una vez que en los próximos días la CNMV apruebe el folleto de ACS y comience el periodo de aceptación, se abra también la posibilidad de mejorar las OPAs y mientras la compañía cotiza en máximos históricos.

El grupo de autopistas concluyó la sesión de Bolsa de este martes a 19,52 euros por acción. Este precio está un 4% por encima del de 18,76 euros por acción que ACS ofrece en su OPA, y es un 18,3% superior al propuesto por Atlantia, de 16,50 euros por título.

Además, Abertis acumula una revalorización del 23,1% desde que en abril de 2017 Atlantia reconociera su interés por la empresa. Este interés se tradujo en la presentación de su OPA en junio, ante la que ACS respondió con su propuesta competidora en octubre.

